Γεωργιάδης: Κατά 65% μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ με το βραχιολάκι

Σημαντική μείωση, κατά 65%, στον χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) καταγράφουν τα νέα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο Φεβρουάριος - Οκτώβριος 2025, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως προκύπτει από τα επίσημα δεδομένα του συστήματος αναμονών βραχιολάκι, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε κατά 65%, διαμορφώνοντας τον πλέον στις 3 ώρες και 30 λεπτά.

Ο υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τόνισε πως η βελτίωση αυτή οφείλεται στις στοχευμένες παρεμβάσεις και στις οργανωτικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες στα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα στοιχεία είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα, επομένως δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Χαλάμε το αφήγημα της μιζέριας αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη ζωή των ασθενών έστω και λίγο καλύτερη».

Αναλυτικότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε στη σχετική του ανάρτηση στο “X”: «Σήμερα λάβαμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το σύστημα αναμονών (βραχιολάκι) για τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Χάρη στις στοχευμένες παρεμβάσεις και τις οργανωτικές αλλαγές που υλοποιούμε τους τελευταίους μήνες, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μειώθηκε κατά 65% την περίοδο Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2025.

Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα.

Κάθε βήμα βελτίωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σημαίνει πιο ανθρώπινη φροντίδα, λιγότερη ταλαιπωρία και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες για όλους. Τα αποτελέσματα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα και δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Χαλάμε το αφήγημα της μιζέριας αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια μας.

Στόχος και καθήκον μας να κάνουμε την ζωή των ασθενών έστω και λίγο καλύτερη!»