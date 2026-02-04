Καρκίνος παχέος εντέρου: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτω των 50

Νέα στοιχεία δείχνουν ανησυχητική αύξηση του καρκίνου παχέος εντέρου σε άτομα κάτω των 50 ετών, παρά τη συνολική μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο.

Όλα δείχνουν ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι μία νόσος που θα τη συζητάμε όλο και συχνότερα. Παρότι, δε, υπάρχουν εξετάσεις έγκαιρης διάγνωσης, όπως το self test και η κολονοσκόπηση, αποτελεί τελικά μία από τις συχνότερες κακοήθειες του πεπτικού συστήματος . Ο καρκίνος αυτός αναπτύσσεται συνήθως αργά, ξεκινώντας από προκαρκινικές βλάβες, όπως οι αδενωματώδεις πολύποδες και παραδοσιακά θεωρείτο νόσος μεγαλύτερων ηλικιών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων και της θνησιμότητας σε νεότερους ενήλικες.

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