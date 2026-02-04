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Γερμανία: Νεκρός εισπράκτορας ύστερα από βίαιη επίθεση Έλληνα επιβάτη
Ειδήσεις
15:21 - 04 Φεβ 2026

Γερμανία: Νεκρός εισπράκτορας ύστερα από βίαιη επίθεση Έλληνα επιβάτη

Reporter.gr Newsroom
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Ένας 36χρονος εισπράκτορας των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn - DB) έχασε τη ζωή του μετά από βίαιη επίθεση που δέχτηκε από έναν επιβάτη κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων στη Ρηνανία-Παλατινάτο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης, ένας 26χρονος Έλληνας, επιτέθηκε στον υπάλληλο τη Δευτέρα το βράδυ (2/2), σε τρένο που είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Landstuhl, στην περιοχή Κάιζερσλάουτερν της κεντρικής-δυτικής Γερμανίας. Ο επιβάτης είχε επιβιβαστεί χωρίς εισιτήριο και, όταν του ζητήθηκε να εγκαταλείψει το τρένο, χτύπησε βίαια τον εισπράκτορα στο κεφάλι.

Ο ελεγκτής αρχικά μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών και εισήχθη στην πανεπιστημιακή κλινική του Χόμπουργκ, όμως το πρωί της Τετάρτης υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τη Bild, πριν από την επίθεση, ο δράστης φαίνεται να σηκώθηκε, να έσπρωξε τον εισπράκτορα και να τον απείλησε με κίνηση του χεριού του. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο ελεγκτής προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση και κράτησε αποστάσεις. Όταν τελικά ζήτησε από τον επιβάτη να κατέβει από το τρένο, ο δράστης άρχισε να τον γρονθοκοπεί αλύπητα στο κεφάλι.

Η αστυνομία έφτασε περίπου δέκα λεπτά μετά την επίθεση και προσέφερε πρώτες βοήθειες στον αναίσθητο εισπράκτορα, πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η νεκροψία έχει προγραμματιστεί για σήμερα, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας Huth.

Η δολοφονία του υπαλλήλου προκάλεσε σοκ στη χώρα. Ο πρωθυπουργός-πρόεδρος της Ρηνανίας-Παλατινάτο, Αλεξάντερ Σβάιτσερ, και η ομόλογός του του Σάαρλαντ, Άνκε Ρέλινγκερ (και οι δύο από το SPD), δήλωσαν: «Αυτή η φρικτή βία εναντίον κάποιου που απλώς έκανε τη δουλειά του μας αφήνει οργισμένους και λυπημένους».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Deutsche Bahn, Έβελιν Πάλα, χαρακτήρισε την ημέρα «μαύρη» για την εταιρεία. «Αυτός ο τραγικός θάνατος με αφήνει άφωνη και βαθιά θλιμμένη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Serkan C., στους φίλους του και στους συναδέλφους του. Στην Deutsche Bahn καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς παράλογο θάνατο του συναδέλφου μας», ανέφερε η Πάλα.

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