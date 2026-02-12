Αύξηση RSV και πτωτική τάση γρίπης δείχνει η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ

Σημαντική αύξηση καταγράφει η θετικότητα για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) στην κοινότητα, ενώ η εικόνα για τη λοίμωξη Covid-19 παραμένει σταθερή και η θετικότητα για τη γρίπη εμφανίζει πτωτική τάση, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 2-8 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την έκθεση:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε σημαντική μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός των κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κατέγραψε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα από τους διαγνωστικούς ελέγχους για SARS-CoV-2 παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν 101 νέες εισαγωγές ασθενών με Covid-19, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τις 108 της προηγούμενης εβδομάδας. Καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις και επτά νέοι θάνατοι.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, όπως παρακολουθείται από το δίκτυο Sentinel ΠΦΥ, συνεχίζει την πτωτική της πορεία, με σημαντική μείωση την τελευταία εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (δίκτυο SARI) παρατηρήθηκε επίσης μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη μειώθηκαν σε 360 από 597 την προηγούμενη εβδομάδα (εβδομάδα 04/2026). Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 νέοι θάνατοι.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η θετικότητα για RSV στην κοινότητα (δίκτυο Sentinel ΠΦΥ) παρουσιάζει ανοδική τάση, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ΕΟΔΥ συστήνει τον εμβολιασμό ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.