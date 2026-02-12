Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Κρίσιμος πυλώνας για τη βιομηχανική αυτονομία της ΕΕ ο ναυπηγικός κλάδος
18:22 - 12 Φεβ 2026

Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο ναυπηγικός και ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας στη βιομηχανική επάρκεια και την οικονομική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη στρατηγική αυτονομία.

Όπως επισημαίνει η Ένωση, το θέμα βρίσκεται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, τόσο με αφορμή την άτυπη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στο Alken Biesen του Βελγίου, όσο και στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και του «Made in Europe».

Σύμφωνα με την Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, ο ναυπηγικός και ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος, σε στενή συνέργεια με την παραναυτιλιακή βιομηχανία που τον πλαισιώνει, συγκροτεί ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα υψηλής εξειδίκευσης και σημαντικής προστιθέμενης αξίας. Το οικοσύστημα αυτό ενισχύει τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, προωθεί τη μεταφορά τεχνογνωσίας, στηρίζει την τεχνολογική καινοτομία και ενδυναμώνει συνολικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και της θαλάσσιας οικονομίας.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε κρίσιμες θαλάσσιες υποδομές, τεχνολογίες και υπηρεσίες, ιδίως σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ωστόσο, ο τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές πιέσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός και οι ασύμμετρες κρατικές ενισχύσεις σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, το υψηλό ενεργειακό κόστος, το περίπλοκο και συχνά κατακερματισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις που απορρέουν από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Κατά την Ένωση, η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί συντονισμένες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, τη διαμόρφωση ενός σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού περιβάλλοντος και την κινητοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, έρευνα, καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό.

Σε σχετική δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, τονίζει ότι η ναυπηγική βιομηχανία «δεν είναι απλώς ένας ακόμη παραγωγικός κλάδος, αλλά θεμελιώδης πυλώνας της βιομηχανικής κυριαρχίας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης». Όπως επισημαίνει, σε μια περίοδο ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η στήριξη των ευρωπαϊκών ναυπηγείων, της ναυπηγοεπισκευής και της παραναυτιλιακής δραστηριότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, ασφάλεια εφοδιασμού και διατήρηση κρίσιμης τεχνογνωσίας εντός της ΕΕ.

Ο ίδιος προσθέτει ότι η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη μακρά ναυτική της παράδοση και τη σημαντική παρουσία της στη διεθνή ναυτιλία, έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής για τη θάλασσα και τη ναυπηγική βιομηχανία.

