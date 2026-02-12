Ινδία - Γαλλία: Ιστορική συμφωνία για αγορά 114 μαχητικών Rafale και στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 39 δισ.

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας ενέκρινε σήμερα (12/2) την αγορά νέων μαχητικών αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντικό ορόσημο» που θα οδηγήσει σε μια «ιστορική» συμφωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στη χώρα.

Η απόφαση του Νέου Δελχί αφορά συνολικά την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία περιλαμβάνονται και τα μαχητικά αεροσκάφη της γαλλικής εταιρείας Dassault.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας τόνισε ότι η αγορά αυτή «θα ενισχύσει την ικανότητά μας να διεξάγουμε αεροπορικές αποστολές (…) και θα βελτιώσει σημαντικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας, χάρη στα επιθετικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς».

Μία πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι το «πράσινο φως» που έδωσε το Συμβούλιο Αμυντικών Αγορών του Νέου Δελχί αφορά την παραγγελία 114 αεροσκαφών Rafale.

Η γαλλική προεδρία χαρακτήρισε την εξέλιξη «πολύ σημαντικό ορόσημο» και τη συμφωνία «ιστορικών διαστάσεων». Μια σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων για το ταξίδι του Γάλλου προέδρου στην Ινδία, μεταξύ 17-19 Φεβρουαρίου, δήλωσε: «Αισιοδοξούμε και ελπίζουμε να λάβουμε καλά νέα προσεχώς».

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την αγορά πυραύλων, χωρίς να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για τους γαλλικούς Scalp, ενώ παραμένει άγνωστο αν η συμφωνία για τα Rafale περιλαμβάνει και την εκπαίδευση των πιλότων.