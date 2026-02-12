ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ινδία - Γαλλία: Ιστορική συμφωνία για αγορά 114 μαχητικών Rafale και στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 39 δισ.
Ειδήσεις
18:28 - 12 Φεβ 2026

Ινδία - Γαλλία: Ιστορική συμφωνία για αγορά 114 μαχητικών Rafale και στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 39 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας ενέκρινε σήμερα (12/2) την αγορά νέων μαχητικών αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντικό ορόσημο» που θα οδηγήσει σε μια «ιστορική» συμφωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στη χώρα.

Η απόφαση του Νέου Δελχί αφορά συνολικά την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία περιλαμβάνονται και τα μαχητικά αεροσκάφη της γαλλικής εταιρείας Dassault.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας τόνισε ότι η αγορά αυτή «θα ενισχύσει την ικανότητά μας να διεξάγουμε αεροπορικές αποστολές (…) και θα βελτιώσει σημαντικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας, χάρη στα επιθετικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς».

Μία πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι το «πράσινο φως» που έδωσε το Συμβούλιο Αμυντικών Αγορών του Νέου Δελχί αφορά την παραγγελία 114 αεροσκαφών Rafale.

Η γαλλική προεδρία χαρακτήρισε την εξέλιξη «πολύ σημαντικό ορόσημο» και τη συμφωνία «ιστορικών διαστάσεων». Μια σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων για το ταξίδι του Γάλλου προέδρου στην Ινδία, μεταξύ 17-19 Φεβρουαρίου, δήλωσε: «Αισιοδοξούμε και ελπίζουμε να λάβουμε καλά νέα προσεχώς».

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την αγορά πυραύλων, χωρίς να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για τους γαλλικούς Scalp, ενώ παραμένει άγνωστο αν η συμφωνία για τα Rafale περιλαμβάνει και την εκπαίδευση των πιλότων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Κρίσιμος πυλώνας για τη βιομηχανική αυτονομία της ΕΕ ο ναυπηγικός κλάδος
Ναυτιλία

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Κρίσιμος πυλώνας για τη βιομηχανική αυτονομία της ΕΕ ο ναυπηγικός κλάδος

Το Σάββατο η κηδεία του πρώην υπουργού Αναστάση Παπαληγούρα
Ειδήσεις

Το Σάββατο η κηδεία του πρώην υπουργού Αναστάση Παπαληγούρα

Ρούτε: Οι ΗΠΑ είναι «απόλυτα προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» - Καμία αμφιβολία για τον ηγετικό τους ρόλο
Ειδήσεις

Ρούτε: Οι ΗΠΑ είναι «απόλυτα προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» - Καμία αμφιβολία για τον ηγετικό τους ρόλο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού
Ειδήσεις

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

ΔΝΤ: Ρίχνει τον πήχυ για την ανάπτυξη της Γαλλίας – «Καμπανάκι» για δημοσιονομικούς κινδύνους
Ειδήσεις

ΔΝΤ: Ρίχνει τον πήχυ για την ανάπτυξη της Γαλλίας – «Καμπανάκι» για δημοσιονομικούς κινδύνους

Eurobank: Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Ινδία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Ινδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ