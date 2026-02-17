Γάλλοι εισαγγελείς ερευνούν Nestlé και Danone για μολυσμένο βρεφικό γάλα - Τα τελευταία νέα

Η ανησυχία για μολυσμένο βρεφικό γάλα σε σκόνη έχει διογκωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με τη μία ανάκληση προϊόντων να διαδέχεται την άλλη. Την Παρασκευή, ο εισαγγελέας του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν έρευνες εις βάρος πέντε εταιρειών που παράγουν το γάλα σε σκόνη. Γονείς και επενδυτές βρίσκονται σε αναστάτωση.

Η έρευνα αφορά πιθανώς μολυσμένα προϊόντα βρεφικής διατροφής που διανεμήθηκαν από τρεις από τους μεγαλύτερους γαλακτοκομικούς ομίλους στον κόσμο, τη Nestlé, τη Danone και την ιδιωτική Lactalis, καθώς και από μικρότερες μάρκες όπως η Babybio και η La Marque en Moins.

Οι ανακλήσεις οφείλονταν σε πιθανή μόλυνση από cereulide, μια θερμοανθεκτική τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετό και διάρροια όταν καταναλωθεί. Αν και τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε μία ημέρα, μπορεί να οδηγήσει και σε πιο σοβαρές επιπλοκές.

Ο εισαγγελέας του Παρισιού δήλωσε ότι ξεκίνησαν οι έρευνες για «εξαπάτηση σχετικά με αγαθά που ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία», αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως επτά ετών και πρόστιμο έως 3,75 εκατ. ευρώ (4,45 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με μεταφρασμένη ανακοίνωση.

Τον Ιανουάριο, ο διευθύνων σύμβουλος της Nestlé, Philipp Navratil, δήλωσε ότι λυπάται για την ανησυχία και την αναστάτωση που προκλήθηκαν σε γονείς και πελάτες. «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ασφάλεια και η ευημερία σας αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητά μας», είπε, σύμφωνα με το CNBC.

Η εισαγγελία ανέλαβε την υπόθεση λόγω του μεγάλου αριθμού καταγγελιών σε όλη τη χώρα, όπως ανέφερε.

Επιπλέον, το γαλλικό υπουργείο Υγείας εξετάζει τρεις αναφερόμενους θανάτους βρεφών σε περιπτώσεις όπου είχε καταναλωθεί γάλα σε σκόνη που περιλαμβανόταν στις ανακλήσεις. Στις 11 Φεβρουαρίου δήλωσε ότι δεν έχει διαπιστωθεί αιτιώδης σύνδεση και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές έρευνες.

Παγκόσμιες ανακλήσεις

Η Nestlé δημοσίευσε στις 29 Ιανουαρίου μια «αλληλουχία γεγονότων», αναφέροντας ότι εντόπισε ίχνη cereulide σε παρτίδες ορισμένων τελικών προϊόντων της στις αρχές Δεκεμβρίου στο εργοστάσιό της στην Ολλανδία.

Στις 10 Δεκεμβρίου ενημέρωσε τις ολλανδικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες που ενδέχεται να επηρεάστηκαν για τους πιθανούς κινδύνους, προσθέτοντας ότι την ίδια ημέρα ξεκίνησε ανακλήσεις όλων των παρτίδων που παρήχθησαν: 25 προϊόντα σε 16 ευρωπαϊκές χώρες.

Τον Ιανουάριο, η ελβετική εταιρεία προχώρησε στην πρώτη μεγάλη δημόσια ανάκληση για τις μάρκες SMA, Beba και Little Steps σε όλη την Ευρώπη, ενώ ακολούθησαν ανακλήσεις από τη γαλλική Danone, παραγωγό των δημοφιλών Aptamil και Cow & Gate, καθώς και από τη Lactalis.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί ανακλήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες.

Η πηγή της μόλυνσης εντοπίστηκε σε προμηθευτή ελαίου αραχιδονικού οξέος (ARA), το οποίο συχνά προστίθεται στο βρεφικό γάλα σε σκόνη, σύμφωνα με τη Nestlé.

Οι επιπτώσεις διογκώθηκαν με την πάροδο του χρόνου, επειδή πολλές διαφορετικές εταιρείες και πολλαπλές μάρκες χρησιμοποιούσαν τον συγκεκριμένο προμηθευτή, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί επίσημα. Η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι ο προμηθευτής του ελαίου ARA δεν χρησιμοποιείται πλέον από τη Nestlé ή τη Danone.

Παράλληλα, προέτρεψε γονείς και φροντιστές να ελέγξουν αν τα προϊόντα γάλακτος σε σκόνη που έχουν στο σπίτι περιλαμβάνονται στις παρτίδες που έχουν ανακληθεί.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι βρετανικές αρχές ανέφεραν ότι είχαν λάβει τουλάχιστον 36 κλινικές αναφορές βρεφών με συμπτώματα συμβατά με δηλητηρίαση από cereulide.

Αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα για Nestlé και Danone

Το βρεφικό γάλα σε σκόνη της Nestlé αντιστοιχεί περίπου στο 5% των εσόδων της, ενώ η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει ότι τα ανακληθέντα προϊόντα αντιπροσωπεύουν μόλις περίπου το 0,5% των εσόδων. «Το μεγαλύτερο ποσοστό του 5% είναι πιθανότατα πιο σχετικό, δεδομένης της σύγχυσης των καταναλωτών και του κινδύνου για την αξία της μάρκας», δήλωσε τον Ιανουάριο ο αναλυτής της Bernstein, Callum Elliott.

«Για τη Danone, το βρεφικό γάλα σε σκόνη είναι πιο σημαντικό, καθώς αποτελεί περίπου το 21% των εσόδων του ομίλου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, και ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό σε όρους κερδοφορίας».

Η Nestlé και η Danone αναμένεται να ανακοινώσουν οικονομικά αποτελέσματα αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπου οι επενδυτές ελπίζουν να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για τον οικονομικό αντίκτυπο των ανακλήσεων.

Καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις και τη δυνητική ζημιά στη φήμη των εταιρειών, η μετοχή της Nestlé καταγράφει άνοδο 1,7% από την αρχή του έτους, ενώ η μετοχή της Danone έχει υποχωρήσει κατά 5,5%. Οι μετοχές των Nestlé και Danone σημείωσαν πτώση στα τέλη Ιανουαρίου, στο αποκορύφωμα των ανακοινώσεων για τις ανακλήσεις, αλλά έκτοτε έχουν ανακτήσει μέρος των απωλειών τους.