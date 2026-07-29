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ΗΠΑ: Έρχεται «ψαλίδι» στην επιδότηση του Medicare για εκατομμύρια ηλικιωμένους
Ειδήσεις
10:23 - 29 Ιουλ 2026

ΗΠΑ: Έρχεται «ψαλίδι» στην επιδότηση του Medicare για εκατομμύρια ηλικιωμένους

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την κατάργηση της ομοσπονδιακής επιδότησης που συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλότερου κόστους για την ασφάλιση υγείας και τη φαρμακευτική κάλυψη μέσω του προγράμματος Medicare, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.  

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές, η συγκεκριμένη επιχορήγηση διοχετεύεται προς τις ασφαλιστικές εταιρείες και η κατάργησή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 3,6 δισ. δολαρίων ετησίως από το τέλος του 2026.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει περίπου 25 εκατομμύρια Αμερικανούς άνω των 65 ετών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα φαρμακευτικής κάλυψης Medicare Part D, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένα ασφάλιστρα από το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το κόστος των φαρμάκων αποτελεί εδώ και χρόνια σημαντική πρόκληση για τους ηλικιωμένους με περιορισμένα ή σταθερά εισοδήματα. Παράλληλα, εκτιμά ότι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Με βάση στοιχεία μη κερδοσκοπικού οργανισμού που επικαλείται το δημοσίευμα, το μέσο μηνιαίο κόστος της κάλυψης Medicare Part D ανέρχεται σήμερα στα 36 δολάρια.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ υποστήριξε ότι η υφιστάμενη κρατική ενίσχυση λειτουργεί ως κίνητρο για τις ασφαλιστικές εταιρείες να αυξάνουν τα ασφάλιστρα, καθώς γνωρίζουν ότι η πρόσθετη επιβάρυνση καλύπτεται τελικά από ομοσπονδιακούς πόρους.

Πηγή που μίλησε στην εφημερίδα εκτίμησε ότι το 2027 το κόστος της ασφάλισης θα παραμείνει αμετάβλητο ή θα μειωθεί για περίπου το ένα τέταρτο των δικαιούχων. Για περίπου το 30% των ασφαλισμένων, η αύξηση αναμένεται να είναι μικρότερη από 10 δολάρια τον μήνα, ενώ για το υπόλοιπο 45% η μέση μηνιαία επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 11 και 20 δολαρίων.

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