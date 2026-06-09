10 «παράξενα» πράγματα που κάνουν τα νεογέννητα (και είναι απολύτως φυσιολογικά!)

Ποια περίεργα συμπτώματα των νεογέννητων είναι απολύτως φυσιολογικά και πότε πρέπει να καλέσετε τον παιδίατρο.

Σίγουρα, τα βιβλία, τα σεμινάρια και τα μαθήματα σε έχουν προετοιμάσει για τα βασικά: τον τοκετό, τις αναπόφευκτες άυπνες νύχτες και τα ασταμάτητα ταΐσματα όλο το 24ωρο.

Τι γίνεται όμως όταν έρχεσαι αντιμέτωπη με εκτοξευόμενα κακάκια, περίεργους γρυλισμούς και σωματικές εκπλήξεις που δεν είχες φανταστεί; Πριν πανικοβληθείς και τρέξεις να καλέσεις τον παιδίατρο, διάβασε την παρακάτω λίστα με όλα όσα φαίνονται παράξενα, αλλά είναι απολύτως φυσιολογικά για ένα νεογέννητο μωράκι.

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