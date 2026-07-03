ΠΟΥ: Η απλή εξέταση που μπορεί να σώσει 8 εκατομμύρια νεογέννητα τον χρόνο

Γιατί ο νεογνικός έλεγχος τις πρώτες ημέρες της ζωής αποτρέπει μόνιμες αναπηρίες και θανάτους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απευθύνει σήμερα επείγουσα έκκληση προς τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να επεκτείνουν άμεσα τα προγράμματα νεογνικού ελέγχου για συγγενείς ανωμαλίες. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του οργανισμού, η έγκαιρη ανίχνευση και η άμεση έναρξη θεραπείας αποτελούν το κλειδί για να σωθούν εκατομμύρια ζωές και να αποτραπούν μόνιμες, δια βίου αναπηρίες.

Η έκθεση με τίτλο «Ενίσχυση της ικανότητας για τον νεογνικό έλεγχο, τη διάγνωση και τη διαχείριση των συγγενών ανωμαλιών» αναδεικνύει τον προληπτικό έλεγχο των νεογέννητων ως μια κορυφαία ευκαιρία για τη ραγδαία βελτίωση των δεικτών παιδικής επιβίωσης στον πλανήτη.

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