Καύσωνας: 5 πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά

Πέντε SOS συμβουλές για να παραμείνουν τα μικρούλια μας δροσερά.

Κάνει ζέστη, όλοι γκρινιάζουν, τα κουνούπια κάνουν πάρτι και κανείς στο σπίτι δεν μπορεί να κλείσει μάτι… Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος θα χτυπήσει «κόκκινο» τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 35°C σε αρκετές περιοχές.

Είτε ξεκαλοκαιριάζετε στην πόλη είτε ετοιμάζετε βαλίτσες για διακοπές, η αντιμετώπιση του καύσωνα είναι μεγάλος βραχνάς – ειδικά για τα μωρά και τα μικρά παιδιά. Το σώμα των μικρών μας θερμαίνεται έως και τέσσερις φορές πιο γρήγορα από το δικό μας, ενώ ιδρώνουν λιγότερο, πράγμα που σημαίνει ότι δυσκολεύονται πολύ περισσότερο να αποβάλουν τη ζέστη.

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