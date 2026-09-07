Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Η κλιματική αλλαγή δυσκολεύει τη μάχη για καθαρότερο αέρα

Η ρύπανση από τις ολοένα και πιο έντονες δασικές πυρκαγιές και τους καύσωνες θα μπορούσε να υπονομεύσει τις παγκόσμιες προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την προστασία της ανθρώπινης υγείας, δήλωσε τη Δευτέρα (7/9) ο μετεωρολογικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, προειδοποιώντας ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη των διεθνών στόχων για την ποιότητα του αέρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα επισημαίνει το Reuters, στην ετήσια έκθεσή του για την ποιότητα του αέρα και το κλίμα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανέφερε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση και η κλιματική αλλαγή συνδέονται στενά και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω συντονισμένων πολιτικών και όχι μεμονωμένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, προειδοποίησε ότι η επίτευξη των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ποιότητα του αέρα θα καταστεί δυσκολότερη, καθώς στο μέλλον είναι πιθανότερο να εκδηλώνονται ακραίες δασικές πυρκαγιές.

Οι δασικές πυρκαγιές εξελίσσονται σε ολοένα και μεγαλύτερη πηγή επιβλαβούς ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ακόμη και καθώς οι κανονισμοί έχουν περιορίσει τις εκπομπές από τη βιομηχανία και τις μεταφορές σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, ανέφερε ο WMO στην έκθεσή του.

«Ανεξάρτητα από το πόσο καθαρή είναι η πόλη ή η περιοχή σας... εάν υπάρχει μεγάλη ρύπανση που μεταφέρεται από τις δασικές πυρκαγιές, αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του αέρα στις συγκεκριμένες περιοχές», δήλωσε στο Reuters ο Λορέντσο Λαμπραντόρ, επιστημονικός υπεύθυνος του WMO.

Η έκθεση αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, γνωστών ως PM2.5, καθώς και του όζοντος στο επίπεδο του εδάφους, ρύπων που συνδέονται με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις. Παράλληλα, ζητά τη βελτίωση της παρακολούθησης των ρύπων και των αερολυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του μαύρου άνθρακα και των μικροπλαστικών, τα οποία, όπως αναφέρει, εξακολουθούν να παρακολουθούνται ανεπαρκώς, παρά την ευρεία παρουσία τους στην ατμόσφαιρα.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από ακραίες θερμοκρασίες και καταστροφικές δασικές πυρκαγιές σε περιοχές της Ευρώπης, μεταξύ άλλων στην Ισπανία, τη Γαλλία, αλλά και τη χώρα μας. Ο WMO έχει αναφέρει ότι οι ακραίες θερμοκρασίες γίνονται συχνότερες, εντονότερες και διαρκούν περισσότερο καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται.

Η νέα έκθεση αναφέρει ότι οι συγκεντρώσεις PM2.5 το 2025 ήταν υψηλότερες από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους στο βόρειο Καναδά, σε περιοχές της Ρωσίας και στη δυτική-κεντρική Αφρική, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας των πυρκαγιών, ενώ η βορειοδυτική Ισπανία αποτέλεσε περιοχή ιδιαίτερα υψηλών συγκεντρώσεων μετά τις εξαιρετικά έντονες πυρκαγιές στα τέλη του καλοκαιριού.

Μελέτη που επικαλείται η έκθεση διαπίστωσε ότι τα ακραία επεισόδια καπνού από πυρκαγιές έχουν τριπλασιαστεί παγκοσμίως από τη δεκαετία του 1990 και ενδέχεται να συνέβαλαν σε σχεδόν 100.000 επιπλέον θανάτους ετησίως κατά την περίοδο 2010-2018.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι τα αιωρούμενα σωματίδια από τις δασικές πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα επιβλαβή, επειδή συνοδεύονται από ένα πλήθος τοξικών χημικών ουσιών, δήλωσε ο Λαμπραντόρ, προσθέτοντας ότι η εισπνοή τους προκαλεί φλεγμονή σε ολόκληρο τον οργανισμό, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικές παθήσεις.