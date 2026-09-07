ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Η κλιματική αλλαγή δυσκολεύει τη μάχη για καθαρότερο αέρα
Περιβάλλον
13:00 - 07 Σεπ 2026

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Η κλιματική αλλαγή δυσκολεύει τη μάχη για καθαρότερο αέρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ρύπανση από τις ολοένα και πιο έντονες δασικές πυρκαγιές και τους καύσωνες θα μπορούσε να υπονομεύσει τις παγκόσμιες προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την προστασία της ανθρώπινης υγείας, δήλωσε τη Δευτέρα (7/9) ο μετεωρολογικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, προειδοποιώντας ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη των διεθνών στόχων για την ποιότητα του αέρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα επισημαίνει το Reuters, στην ετήσια έκθεσή του για την ποιότητα του αέρα και το κλίμα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανέφερε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση και η κλιματική αλλαγή συνδέονται στενά και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω συντονισμένων πολιτικών και όχι μεμονωμένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, προειδοποίησε ότι η επίτευξη των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ποιότητα του αέρα θα καταστεί δυσκολότερη, καθώς στο μέλλον είναι πιθανότερο να εκδηλώνονται ακραίες δασικές πυρκαγιές.

Οι δασικές πυρκαγιές εξελίσσονται σε ολοένα και μεγαλύτερη πηγή επιβλαβούς ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ακόμη και καθώς οι κανονισμοί έχουν περιορίσει τις εκπομπές από τη βιομηχανία και τις μεταφορές σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, ανέφερε ο WMO στην έκθεσή του.

«Ανεξάρτητα από το πόσο καθαρή είναι η πόλη ή η περιοχή σας... εάν υπάρχει μεγάλη ρύπανση που μεταφέρεται από τις δασικές πυρκαγιές, αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του αέρα στις συγκεκριμένες περιοχές», δήλωσε στο Reuters ο Λορέντσο Λαμπραντόρ, επιστημονικός υπεύθυνος του WMO.

Η έκθεση αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, γνωστών ως PM2.5, καθώς και του όζοντος στο επίπεδο του εδάφους, ρύπων που συνδέονται με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις. Παράλληλα, ζητά τη βελτίωση της παρακολούθησης των ρύπων και των αερολυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του μαύρου άνθρακα και των μικροπλαστικών, τα οποία, όπως αναφέρει, εξακολουθούν να παρακολουθούνται ανεπαρκώς, παρά την ευρεία παρουσία τους στην ατμόσφαιρα.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από ακραίες θερμοκρασίες και καταστροφικές δασικές πυρκαγιές σε περιοχές της Ευρώπης, μεταξύ άλλων στην Ισπανία, τη Γαλλία, αλλά και τη χώρα μας. Ο WMO έχει αναφέρει ότι οι ακραίες θερμοκρασίες γίνονται συχνότερες, εντονότερες και διαρκούν περισσότερο καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται.

Η νέα έκθεση αναφέρει ότι οι συγκεντρώσεις PM2.5 το 2025 ήταν υψηλότερες από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους στο βόρειο Καναδά, σε περιοχές της Ρωσίας και στη δυτική-κεντρική Αφρική, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας των πυρκαγιών, ενώ η βορειοδυτική Ισπανία αποτέλεσε περιοχή ιδιαίτερα υψηλών συγκεντρώσεων μετά τις εξαιρετικά έντονες πυρκαγιές στα τέλη του καλοκαιριού.

Μελέτη που επικαλείται η έκθεση διαπίστωσε ότι τα ακραία επεισόδια καπνού από πυρκαγιές έχουν τριπλασιαστεί παγκοσμίως από τη δεκαετία του 1990 και ενδέχεται να συνέβαλαν σε σχεδόν 100.000 επιπλέον θανάτους ετησίως κατά την περίοδο 2010-2018.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι τα αιωρούμενα σωματίδια από τις δασικές πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα επιβλαβή, επειδή συνοδεύονται από ένα πλήθος τοξικών χημικών ουσιών, δήλωσε ο Λαμπραντόρ, προσθέτοντας ότι η εισπνοή τους προκαλεί φλεγμονή σε ολόκληρο τον οργανισμό, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικές παθήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κίνα και Ευρώπη αναζητούν στενότερη συνεργασία για τα πλοία του μέλλοντος
Ναυτιλία

Κίνα και Ευρώπη αναζητούν στενότερη συνεργασία για τα πλοία του μέλλοντος

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος των εξαγωγών κατά 14,9% στο επτάμηνο - Στο 3,8% η μείωση του εμπορικού ελλείμματος
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος των εξαγωγών κατά 14,9% στο επτάμηνο - Στο 3,8% η μείωση του εμπορικού ελλείμματος

Τσουκαλάς: Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλία: Πάνω από €1 δισ. για τη στήριξη των αγροτών μετά το κύμα καύσωνα
Ειδήσεις

Γαλλία: Πάνω από €1 δισ. για τη στήριξη των αγροτών μετά το κύμα καύσωνα

Πυρκαγιές, καύσωνες και ξηρασία: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τα «πλανητικά όρια»
Περιβάλλον

Πυρκαγιές, καύσωνες και ξηρασία: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τα «πλανητικά όρια»

Έρευνα: 560 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από την κλιματική αλλαγή – Τα πιο ευάλωτα θύματα της ζέστης
Magazino

Έρευνα: 560 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από την κλιματική αλλαγή – Τα πιο ευάλωτα θύματα της ζέστης

Η Γη ξεπερνά το όριο του 1,5°C «μέσα στα επόμενα χρόνια» – Καμπανάκι από τον ΟΗΕ
Περιβάλλον

Η Γη ξεπερνά το όριο του 1,5°C «μέσα στα επόμενα χρόνια» – Καμπανάκι από τον ΟΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
07/09/2026 - 13:54

«Ζήσε Μάη μου…» λέει ο Μπρατάκος για τα μέτρα της ΔΕΘ

Ειδήσεις
07/09/2026 - 13:42

Bank of America: Θετικό το φθινοπωρινό σκηνικό για τις διεθνείς αγορές structured finance

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/09/2026 - 13:41

Σημαντική διάκριση και πρωτιά της Αθήνας στα βρετανικά Olive Travel &Taste Awards

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/09/2026 - 13:36

Το νέο PEUGEOT 408 κατακτά τη 2η θέση στην κατηγορία D Berlines στην ελληνική αγορά, μόλις τρεις μήνες μετά την έναρξη της εμπορικής του διάθεσης

Ανεμοδείκτης
07/09/2026 - 13:29

Ο απολύτως ταξικός κουμπαράς για την νέα γενιά - πολλά (έχεις και) βάζεις, πολλά παίρνεις

Εμπορεύματα
07/09/2026 - 13:29

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $97 το Brent

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 13:29

Όμιλος Globalsat: Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα €160 εκατ.

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/09/2026 - 13:29

Μασούτης: Μειώσεις τιμών σε 111 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας – Έως 28% στα νωπά κρέατα

Πολιτική
07/09/2026 - 13:25

Θεοδωρικάκος: Ρεαλιστικό το σχέδιο Μητσοτάκη για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
07/09/2026 - 13:23

Interamerican: Επέκταση στην Κύπρο με την εξαγορά χαρτοφυλακίου της Gan Direct

Πολιτική
07/09/2026 - 13:14

Μάντζος: Πώς αισθάνθηκε ο Λοβέρδος που ο «Πρωθυπουργός των καρτέλ», δεν είπε κουβέντα για τα καρτέλ

Πολιτική
07/09/2026 - 13:08

Κεραμέως: Εφαρμόζουμε πολιτικές που δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο, και επιστρέφουμε μέρισμα στην κοινωνία

Περιβάλλον
07/09/2026 - 13:00

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Η κλιματική αλλαγή δυσκολεύει τη μάχη για καθαρότερο αέρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/09/2026 - 12:59

Ευ. Μυτιληναίος: Έρχεται δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη, η κατάσταση θυμίζει το 2023

Ναυτιλία
07/09/2026 - 12:48

Κίνα και Ευρώπη αναζητούν στενότερη συνεργασία για τα πλοία του μέλλοντος

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/09/2026 - 12:43

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος των εξαγωγών κατά 14,9% στο επτάμηνο - Στο 3,8% η μείωση του εμπορικού ελλείμματος

Πολιτική
07/09/2026 - 12:41

Τσουκαλάς: Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο

Οικονομία
07/09/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% για την ελληνική οικονομία στο β’ τρίμηνο

Οικονομία
07/09/2026 - 12:16

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ: Παραδείγματα, δικαιούχοι, χρονοδιαγράμματα (πίνακες)

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 12:11

ΕΣΑ: Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει την ανάπτυξη, όχι να διευρύνει τις ανισότητες

Ειδήσεις
07/09/2026 - 11:58

Κοινό μέτωπο ΑΠΘ – «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απέναντι στη βία και την κακοποίηση παιδιών

Ειδήσεις
07/09/2026 - 11:56

Θεσσαλονίκη: Βαριά τραυματισμένη 13χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου

ΜΕΤΑΛΛΑ
07/09/2026 - 11:49

Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Η Ελλάδα μπορεί να διπλασιάσει την εξορυκτική της δραστηριότητα

Πολιτική
07/09/2026 - 11:41

ΠΑΣΟΚ: Ο αγροτικός κόσμος έχει έτοιμη κόκκινη κάρτα, κ. Μητσοτάκη

Πολιτική
07/09/2026 - 11:41

Κουκουλόπουλος: Η Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες των επιλογών της για την τηλεθέρμανση

Ανακοινώσεις
07/09/2026 - 11:34

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank αγόρασε 1,07 εκατ. μετοχές έναντι €1,19 εκατ.

Οικονομία
07/09/2026 - 11:34

ΔΕΘ: Φορολογικές ανάσες, νέα χρηματοδότηση και στοίχημα για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/09/2026 - 11:26

ΔΑΑ: Ιστορικό ρεκόρ τον Αύγουστο με πάνω από 4 εκατ. επιβάτες

Ειδήσεις
07/09/2026 - 11:24

Γερμανία: Ένας στους τρεις εργαζομένους στον τομέα των υπηρεσιών εργάζεται από το σπίτι

Σχόλια Αγοράς
07/09/2026 - 11:14

«Κρατάει» τις 2.700 μονάδες το Χρηματιστήριο παρά τις διεθνείς πιέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ