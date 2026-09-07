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Δήμος Καλλιθέας: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί
Αυτοδιοίκηση
18:07 - 07 Σεπ 2026

Δήμος Καλλιθέας: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Καλλιθέας ενημερώνει τους δημότες ότι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (31 Αυγούστου 2026), χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, στο πλαίσιο στήριξης της νέας οικογένειας.

Η σχετική πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει ήδη από το 2024, ωστόσο η εφαρμογή της συνάντησε απίστευτη γραφειοκρατία, αγκυλώσεις και εμπόδια.

Η ενίσχυση καταβάλλεται αναδρομικά για παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιουλίου 2024 και μετά, όπως ορίζει ο νόμος, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις δικαιούχων

Δικαιούχοι είναι οικονομικά ευάλωτοι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Καλλιθέας, οι οποίοι πρέπει:

  • να έχουν δημοτικότητα στον Δήμο Καλλιθέας για τουλάχιστον δύο (2) έτη
  • να είναι Έλληνες πολίτες ή να φορολογούνται στην Ελλάδα για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού
  • να έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 27.000 ευρώ (19.000 ευρώ σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας)
  • τα παραπάνω εισοδηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί

Η χορήγηση της ενίσχυσης πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου:

Πρωτόκολλο Δήμου Καλλιθέας Ματζαγριωτάκη 76, 1ος όροφος.

Οι αιτήσεις δεν υποβάλλονται μέσω email.

Σε περίπτωση που απαιτηθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία κοινωνικής πολιτικής στα τηλέφωνα:

Οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησής τους.

https://kallithea.gr/?p=44273

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