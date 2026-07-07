Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Γιατί η «καλή θέληση» δεν αρκεί για να αλλάξεις μια συνήθεια.

Για κάποιους είναι η άσκηση. Για άλλους η διατροφή. Για άλλους είναι κάποιες επαναλαμβανόμενες σκέψεις που δε λένε να σωπάσουν. Όποια κι αν είναι η αχίλλειος πτέρνα του καθενός, σε αντίθεση με την συλλογική πεποίθηση που κυριαρχεί, δεν αρκεί η καλή θέληση για να αλλάξουμε μια συνήθεια. Είναι σίγουρα, όμως, βασική προϋπόθεση.

Η αλλαγή μιας συνήθειας δεν ξεκινά από την πειθαρχία, αλλά από την κατανόηση. Πριν προσπαθήσουμε να ελέγξουμε μια συμπεριφορά, χρειάζεται να καταλάβουμε γιατί υπάρχει. Τι ανάγκη εξυπηρετεί; Τι προσπαθεί να μας πει το σώμα ή ο νους μας;

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