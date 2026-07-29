Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες καταγράφουν ισχυρή άνοδο, χάρη στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν σήμερα (29/7) και τα οποία ανέδειξαν την ανταγωνιστική τους ισχύ έναντι των αντιπάλων τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Πιο αναλυτικά, τόσο η Deutsche Bank, όσο και η ελβετική UBS ανακοίνωσαν καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα για το δεύτερο τρίμηνο, ενισχύοντας τις αγορές στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της UBS ξεπέρασαν με άνεση τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η τράπεζα ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 3 δισ. δολαρίων, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ έως τα μέσα του 2027.

Σε αυτό το φόντο, ο διευθύνων σύμβουλος της ελβετικής τράπεζας, Σέρτζιο Ερμότι, δήλωσε στο Bloomberg ότι η ενσωμάτωση της πρώην ανταγωνίστριας Credit Suisse βρίσκεται σχεδόν στο τέλος της, καθώς η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ολοκληρώνει την ιστορική εξαγορά.

«Βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος του τούνελ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της UBS.

Έσοδα-ρεκόρ και για τη Deutsche Bank

Παράλληλα, η Deutsche Bank ανακοίνωσε σήμερα έσοδα-ρεκόρ για το δεύτερο τρίμηνο από τις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος, με τη συγκεκριμένη μονάδα να ξεπερνά μάλιστα σε επιδόσεις τις περισσότερες αμερικανικές ανταγωνίστριες τράπεζες.

Ειδικότερα, τα έσοδα του τμήματος αυξήθηκαν κατά 16%, φτάνοντας τα 2,6 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Το αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε στην αύξηση των συνολικών κερδών της τράπεζας για την περίοδο στα 1,9 δισ. ευρώ.

Οι συναλλαγές ξεκίνησαν «με εποικοδομητικό τρόπο» στο τρίτο τρίμηνο και τα «χαρτοφυλάκια εργασιών φαίνονται αρκετά γεμάτα», τόσο για τον συγκεκριμένο τομέα όσο και για τη μονάδα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συμφωνίες, δήλωσε επίσης στο Bloomberg ο οικονομικός διευθυντής της Deutsche Bank, Ράτζα Άκραμ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους «θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι εξίσου ισχυρό με το πρώτο».

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας ανακοίνωσε επίσης νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 500 εκατ. ευρώ και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για τα συνολικά έσοδα του έτους.

Ο Άκραμ χαιρέτισε ακόμη την πρόσφατη ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης ότι σχεδιάζει να κατευθύνει σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεων για συντάξεις προς τις κεφαλαιαγορές, χαρακτηρίζοντάς την ως «αρκετά μεγάλη αλλαγή παιχνιδιού» τόσο για τους Γερμανούς πολίτες, όσο και για τις τράπεζες.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους η Deutsche Bank θεωρεί πλέον πιθανό να ξεπεράσει τους στόχους που έχει θέσει για το 2028.

Τα σημερινά αποτελέσματα αποτελούν σημαντική ώθηση για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, ειδικά μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα οι αμερικανικές τράπεζες.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Isabella Farr, οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με την ισχύ της Wall Street. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα των αμερικανικών ομίλων έχουν ανεβάσει τον πήχη για τις ευρωπαϊκές επενδυτικές τράπεζες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και οι ισχυρές επιδόσεις στις συναλλαγές δεν έχουν καταφέρει να πείσουν τους επενδυτές να τοποθετηθούν στις μετοχές τους.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον των αγορών αναμένεται πλέον να στραφεί τις επόμενες ημέρες στα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών Apple, Meta και Microsoft, καθώς η πρόσφατη αναταραχή στις αγορές αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το ύψος των δαπανών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών για την τεχνητή νοημοσύνη.