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Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed
Χρηματιστήρια
16:46 - 29 Ιουλ 2026

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις την Τετάρτη (29/7), λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου ενόψει της τελευταίας απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) για τα επιτόκια.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση 0,14% στις 52,674.21 μονάδες, καθώς επηρεάζεται εν μέρει από την απογοητευτική επίδοση της Procter & Gamble στα έσοδα.

Την ίδια ώρα, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 χάνει 0,22% στις 7,414.35 μονάδες, ενώ υποχώρηση καταγράφει και ο τεχνολογικός Nasdaq κατά 0,18% στις 24,825.82 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου διεύρυναν τα κέρδη τους, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο του Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «σκληρά» ως απάντηση στις αιφνιδιαστικές επιθέσεις.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εκτόξευσαν αργά την Τρίτη «πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους σε μια απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή». Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Centcom.

Τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια, καθώς και στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει με τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουορς, το απόγευμα της Τετάρτης.

Όπως επισημαίνεται, οι traders στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών επιτοκίων εκτιμούν ότι υπάρχει σχεδόν 70% πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο τρέχον εύρος στόχου 3,5% έως 3,75%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι αγορές δίνουν υπερβολική βαρύτητα στον κίνδυνο του πληθωρισμού και πολύ μικρή στις οικονομικές επιπτώσεις μιας περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε η Τζούλια Χέρμαν, παγκόσμια στρατηγικός αναλυτής αγορών της New York Life Investment Management.

«Μια πιο επιθετική επικοινωνιακή στάση από τη Fed θα μπορούσε πιθανότατα να δοκιμάσει τη σημερινή περιορισμένη ηγεσία της αγοράς περισσότερο από ό,τι το σύνολο της αγοράς», πρόσθεσε.

Στο μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών αναμένεται να ξεκινήσουν τη συνεδρίαση σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς το ETF iShares Semiconductor (SOXX) υποχωρούσε ελαφρώς στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Να σημειωθεί ότι οι μετοχές των εταιρειών παραγωγής τσιπ έχουν καταγράψει πτώση για τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις, με απώλειες σχεδόν 7% από την αρχή της εβδομάδας, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τους φόβους για αυξημένο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Οι εισηγμένες στις ΗΠΑ μετοχές της SK Hynix υποχώρησαν κατά 1,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα της νοτιοκορεατικής εταιρείας μνημών, τα οποία ωστόσο δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των αναλυτών.

Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε με πτώση 9,6% στη Σεούλ την Τετάρτη, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε υποχωρήσει έως και 15%.

Όπως προαναφέρθηκε, οι μετοχές της Procter & Gamble σημείωσαν πτώση άνω του 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την αποτυχία της εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων να επιτύχει τις εκτιμήσεις για τα έσοδά της στο τελευταίο τρίμηνο.

Αντίθετα, οι μετοχές της Ford Motor ενισχύθηκαν κατά 4,9%, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία ξεπέρασε τις προβλέψεις για τα κέρδη και αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για το 2026.

Οι μετοχές της Visa, ωστόσο, υποχώρησαν περίπου 1%, καθώς η εταιρεία πληρωμών ανακοίνωσε απογοητευτικές προβλέψεις για την πορεία των δραστηριοτήτων της.

Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές προέρχονται από μια μικτή συνεδρίαση. Την Τρίτη, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο άνω των 500 μονάδων, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίασή του, καθώς η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου έδωσε ώθηση στην αγορά.

Ωστόσο, ο Nasdaq Composite ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς πιέστηκε από τις αδύναμες επιδόσεις των μετοχών ημιαγωγών.

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