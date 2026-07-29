Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Στο ζήτημα της ανανέωσης των γενεών στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια εστίασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την παρέμβασή του στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Κορκ της Ιρλανδίας.

Ο ΄Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε ότι η ανανέωση των γενεών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το μέλλον του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα, επισημαίνοντας πως συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια, τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία και υδατοκαλλιέργεια», ενώ τόνισε ότι σήμερα οι νέοι καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε έναν κλάδο με υψηλό κόστος εισόδου, αβέβαιο εισόδημα, απαιτητικές συνθήκες εργασίας και σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο.

Ο κ. Σχοινάς υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να άρει τα εμπόδια εισόδου για τους νέους επαγγελματίες, μέσα από ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία με ευνοϊκότερους όρους, ουσιαστική στήριξη στα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης, διευκόλυνση της διαδοχής των οικογενειακών επιχειρήσεων και απλούστερο πλαίσιο αδειοδότησης, ιδιαίτερα για την υδατοκαλλιέργεια.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ώστε οι δύο τομείς να διαθέτουν τον αναγκαίο χώρο για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, καθώς ο ανταγωνισμός για τη χρήση του θαλάσσιου χώρου αυξάνεται συνεχώς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους νέους να παραμείνουν στο επάγγελμα, επισημαίνοντας την ανάγκη για ασφαλή σκάφη, σύγχρονο εξοπλισμό, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, αναγνώριση δεξιοτήτων και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και για την πλήρη αναγνώριση της συμβολής των γυναικών στις αλιευτικές και οικογενειακές επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στην επόμενη προγραμματική περίοδο, ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει μετά το 2028 ένα ισχυρό και αυτοτελές χρηματοδοτικό μέσο για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, με ειδική μέριμνα για την ανανέωση των γενεών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ανταγωνιστικότητα του κλάδου πρέπει να στηριχθεί στην ενεργειακή μετάβαση, την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, την ενίσχυση των Οργανώσεων Παραγωγών και τη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος.

Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε επίσης τη σημασία της μικρής παράκτιας αλιείας και των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, σημειώνοντας ότι για τις τοπικές κοινωνίες η αλιεία αποτελεί όχι μόνο οικονομική δραστηριότητα αλλά και στοιχείο ταυτότητας, πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο ΥπΑΑΤ επισήμανε ότι «οι νέοι δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση. Ζητούν μια πραγματική ευκαιρία: να εισέλθουν στον τομέα, να εργαστούν με ασφάλεια, να έχουν αξιοπρεπές εισόδημα και να μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους», προσθέτοντας ότι «είναι δική μας ευθύνη να τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία».