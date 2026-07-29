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Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια
Πολιτική
17:07 - 29 Ιουλ 2026

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Reporter.gr Newsroom
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Στην εκρηκτική άνοδο του κόστους ζωής και στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αναφέρθηκε σήμερα (29/7) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. 

Ειδικότερα, μιλώντας στο ERTnews, ο κ. Κατρίνης επισήμανε ότι η αμόλυβδη βενζίνη έχει πλέον ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο ακόμη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν εκτιμήσεις για νέα εκτίναξη των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο και έχουν ήδη καταγραφεί ανατιμήσεις σε περισσότερους από 7.500 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Όπως σημείωσε, η περιβόητη «συμφωνία κυρίων» της κυβέρνησης με την αγορά αποδείχθηκε αναποτελεσματική, αφού η ακρίβεια συνεχίζει να επιβαρύνει καθημερινά τα ελληνικά νοικοκυριά.

Τόνισε ακόμη ότι, ενώ το κράτος εισπράττει από τους πολίτες ολοένα και περισσότερα από την υπερφορολόγηση της κατανάλωσης, με τα έσοδα από τον ΦΠΑ και συνολικά τη φορολογία να εμφανίζουν υπεραπόδοση ύψους 4,5 δισ. ευρώ μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών που καταγράφουν πρωτοφανή κερδοφορία χωρίς ουσιαστική πιστωτική επέκταση.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο καταρρίπτει το κυβερνητικό αφήγημα περί ενίσχυσης των εισοδημάτων, καθώς καταγράφει πραγματικές αυξήσεις μισθών μόλις 0,1% τόσο για το 2024 όσο και για το 2025.

Ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε ότι κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, η κυβέρνηση ζητά επίμονα κοστολόγηση. «Όταν όμως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει μέτρα μέσα από τα social media, όπως η επιδότηση στα καύσιμα, δεν υπάρχει καμία κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Κατρίνης επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ, από θέση αρχής, πρότεινε την αναθεώρηση του άρθρου 110, ώστε να απαιτείται πλειοψηφία 180 βουλευτών τόσο στην προτείνουσα όσο και στην αναθεωρητική Βουλή, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή συναίνεση. Όπως επισήμανε, πρόκειται για την ίδια θέση που είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά σήμερα απορρίπτει.

Σε σχέση με το άρθρο 86 «Περί ευθύνης Υπουργών», «για το οποίο η ΝΔ δείχνει να κόπτεται», ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θύμισε τις δικές της πλειοψηφίες «μπετόν» στη Βουλή, και στην υπόθεση των Τεμπών και στις υποκλοπές, που «αθώωσαν» τα κυβερνητικά στελέχη.

Τέλος, σχολιάζοντας τη συμπεριφορά του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη, ο κ. Κατρίνης χαρακτήρισε κοινοβουλευτικά ορθή τόσο την παρέμβαση του προεδρεύοντος της Βουλής Γιώργου Λαμπρούλη όσο και την απόφαση του Προέδρου της Βουλής να παραπέμψει τον κ. Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας. «Δεν είδα όμως», προσέθεσε ο κ. Κατρίνης, «τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ή τον Πρόεδρο της να αποπέμπουν τον κ. Κυριαζίδη για την πρωτοφανή συμπεριφορά του»

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