Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα σήμερα (29/7) με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, επιβεβαιώνοντας σχετική ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει και ο Ουκρανός ηγέτης.

«Κατά την επιστροφή μου από την Ουάσινγκτον, μίλησα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Μακρόν. Τον ενημέρωσα για όσα συζητήθηκαν στις συναντήσεις μου στον Λευκό Οίκο και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για τις τρέχουσες προοπτικές στο διπλωματικό πεδίο», ανέφερε συγκεκριμένα ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι είναι «ευγνώμων για την προθυμία του προέδρου Μακρόν να συνδράμει και να καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια», εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη γαλλική στήριξη.

On my way from Washington, I had a call with President @EmmanuelMacron. I informed Emmanuel about the details of my meetings at the White House and in the U.S. Senate, as well as our current prospects in diplomacy. We need to seize every opportunity that can bring us closer to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026

Από την πλευρά του, το γραφείο του Γάλλου προέδρου δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας ή τα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος.

Σημειώνεται ότι η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Στη διάρκειά της συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προοπτικές επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, καθώς και τα σχέδια για την παραγωγή στην Ουκρανία πυραύλων αναχαίτισης που προορίζονται για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot.