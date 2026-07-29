ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις
Ειδήσεις
15:48 - 29 Ιουλ 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα σήμερα (29/7) με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, επιβεβαιώνοντας σχετική ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει και ο Ουκρανός ηγέτης.

«Κατά την επιστροφή μου από την Ουάσινγκτον, μίλησα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Μακρόν. Τον ενημέρωσα για όσα συζητήθηκαν στις συναντήσεις μου στον Λευκό Οίκο και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για τις τρέχουσες προοπτικές στο διπλωματικό πεδίο», ανέφερε συγκεκριμένα ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι είναι «ευγνώμων για την προθυμία του προέδρου Μακρόν να συνδράμει και να καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια», εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη γαλλική στήριξη.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Γάλλου προέδρου δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας ή τα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος.

Σημειώνεται ότι η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Στη διάρκειά της συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προοπτικές επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, καθώς και τα σχέδια για την παραγωγή στην Ουκρανία πυραύλων αναχαίτισης που προορίζονται για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed
Νομίσματα

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου
Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές και πλέον βλέπει με... άλλο μάτι τον Ζελένσκι
Ειδήσεις

Ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές και πλέον βλέπει με... άλλο μάτι τον Ζελένσκι

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις
Ειδήσεις

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού
Ειδήσεις

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή
Ειδήσεις

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

Νεμπής: Έργο €45 εκατ. στο ΝΑΤΟ κέρδισε ο ΟΤΕ – Με FTTH και AI η «επόμενη ημέρα»

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Νομίσματα
29/07/2026 - 15:42

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Πολιτική
29/07/2026 - 15:37

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

Οικονομία
29/07/2026 - 15:28

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

Πολιτική
29/07/2026 - 15:23

ΠΑΣΟΚ για Χρυσοχοΐδη: Η ασφάλεια των πολιτών δεν διασφαλίζεται με επικοινωνιακές δηλώσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 15:16

Η Πειραιώς φέρνει τη GenAI στις τάξεις: 1.044 εκπαιδευτικοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
29/07/2026 - 15:03

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 15:00

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β' τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή

Πολιτική
29/07/2026 - 14:56

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει διμέτωπο, μάχεται μόνον απέναντι στη ΝΔ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/07/2026 - 14:52

Ο Απόστολος Τεληκωστόγλου στο Game on με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 14:46

«Ρήγμα» στην προστασία της ιδιωτικότητας: Το Ευρωκοινοβούλιο πέρασε το Chat Control 1.0 από την «πίσω πόρτα»

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 14:29

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται καθώς ΗΠΑ και Ιράν επανέρχονται στις εχθροπραξίες

Ειδήσεις
29/07/2026 - 14:00

Reuters: Ενισχύει την άμυνά του το Ιράν – Θα παραλάβει κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 13:56

BMW: «Ψαλίδι» σε 8.000 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση €1 δισ. ετησίως

Ειδήσεις
29/07/2026 - 13:42

Χατζηδάκης: Με τις υπεύθυνες δηλώσεις απλοποιείται το 40% των διαδικασιών του Δημοσίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
29/07/2026 - 13:38

ΕΣΕΕ: Δικαίωση για τη γουνοποιία η εξαίρεση των ρωσικών sable από τις κυρώσεις της ΕΕ

Οικονομία
29/07/2026 - 13:28

Στις 2,22% οι αποδόσεις των τρίμηνων εντόκων: Ισχυρή ζήτηση με κάλυψη 2,3 φορές

Πολιτική
29/07/2026 - 13:16

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τον σεισμό στην Ιαπωνία: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ