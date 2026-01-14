Τιμές κατοικιών: Άνοδος άνω του 9,5% το 2025 – Οι φθηνότερες και ακριβότερες περιοχές

Με ετήσια αύξηση άνω του 9,5% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο έκλεισε το 2025, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών SPI του Spitogatos, ο οποίος κατέγραψε την πορεία των ζητούμενων τιμών κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση σε ολόκληρη τη χώρα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Πρόκειται για δείκτη που αποτυπώνει τις τάσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, βασιζόμενος σε εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα του Spitogatos, τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα.

Το 2025, λοιπόν, ολοκληρώθηκε με ετήσια αύξηση 9,6% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών (ΜΖΤ) σε πανελλαδικό επίπεδο, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ενώ σε τριμηνιαία βάση σημειώθηκε άνοδος 1,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Υπενθυμίζεται ότι κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2024 η ετήσια αύξηση της ΜΖΤ πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 7,9%.

Αναφορικά με τις κατοικίες προς ενοικίαση, οι μέσες ζητούμενες τιμές κατέγραψαν ετήσια άνοδο 4,2% το τελευταίο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Παράλληλα, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε μείωση κατά 3,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2024 η ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ ενοικίασης ήταν υψηλότερη, φτάνοντας το 5,8%.

Τα ακριβότερα και τα πιο προσιτά σημεία της χώρας

Στην κορυφή των πιο ακριβών περιοχών της Ελλάδας για αγορά κατοικίας παραμένουν τα Νότια Προάστια, με μέση ζητούμενη τιμή 4.125 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν οι Κυκλάδες και τα Βόρεια Προάστια, ενώ την πρώτη πεντάδα των ακριβότερων περιοχών συμπληρώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με ΜΖΤ πώλησης στα 2.936 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με ΜΖΤ στα 532 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας.

Όσον αφορά την ενοικίαση κατοικιών, τα Νότια Προάστια εξακολουθούν να είναι η ακριβότερη περιοχή της χώρας. Στη δεύτερη θέση του top 5 βρίσκονται τα Βόρεια Προάστια, ενώ ακολουθούν ο Δήμος Αθηναίων, οι Κυκλάδες και ο Πειραιάς, με μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης 10,2 ευρώ/τ.μ.

Τα χαμηλότερα επίπεδα ζητούμενων τιμών ενοικίασης καταγράφονται στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας και Κιλκίς, καθώς και στο υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

Η εικόνα στην Αττική

Στην Αττική, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 8,1% σε ετήσια βάση, ενώ σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025 κατέγραψαν ήπια άνοδο 1,0%. Στην ενοικίαση, οι ΜΖΤ σημείωσαν ετήσια αύξηση 4,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, παραμένοντας ωστόσο σταθερές σε τριμηνιαία βάση.

Αναφορικά με τις ακριβότερες περιοχές της Αττικής για αγορά κατοικίας, η Βουλιαγμένη διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση, με ΜΖΤ πώλησης στα 7.500 ευρώ/τ.μ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 3,9%, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο καταγράφεται μικρή πτώση της τάξης του 1,1%. Ακολουθούν η Βούλα, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και το Κολωνάκι-Λυκαβηττός στο κέντρο της Αθήνας, με ήπιες ετήσιες αυξήσεις που κυμαίνονται από 1,5% έως 7,0%.

Στις πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας στην Αττική περιλαμβάνονται περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, των Βορείων Προαστίων, αλλά και του κέντρου της Αθήνας. Πιο προσιτή περιοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αναδεικνύεται ο Βαρνάβας, με ΜΖΤ στα 1.448 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια, οι Αχαρνές και η Σταμάτα.

Στον τομέα της ενοικίασης κατοικιών στην Αττική, η Βουλιαγμένη παραμένει και το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η ακριβότερη περιοχή, με μέση ζητούμενη τιμή 21,1 ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 5,7% σε ετήσια βάση. Έπονται το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, το Παλαιό Ψυχικό, η Βούλα και η Φιλοθέη, με ΜΖΤ γύρω στα 16,4 ευρώ/τ.μ. Στη Φιλοθέη καταγράφεται ετήσια μείωση 8,0%, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της πρώτης πεντάδας σημειώνονται αυξήσεις από 2,9% έως 12,0%.

Οι χαμηλότερες ζητούμενες τιμές ενοικίασης στην Αττική καταγράφονται στον Άγιο Στέφανο στα Βόρεια Προάστια, με 6,5 ευρώ/τ.μ., καθώς και στην Αγία Βαρβάρα και το Καματερό στα Δυτικά Προάστια, στο Πέραμα και στα Σπάτα.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 εντοπίζονται κυρίως στα Βόρεια Προάστια. Πρώτη κατατάσσεται η Λυκόβρυση, με αύξηση άνω του 25%, σε συνδυασμό με αυξημένη προσφορά νεόδμητων κατοικιών, ενώ ακολουθεί η Δροσιά με άνοδο 25,3%. Στα Δυτικά Προάστια, η Αγία Βαρβάρα κατέγραψε αύξηση 24,3%, ενώ στα Νότια Προάστια ακολουθούν η Δάφνη με 24,2% και ο Υμηττός με 22,3%.

Στην ενοικίαση, τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις παρουσίασαν τα Γλυκά Νερά (23,0%), το Πέραμα (19,4%), καθώς και οι Αχαρνές, το Ίλιον και το Χαϊδάρι, με αυξήσεις λίγο πάνω από 13%.

Η εικόνα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 12,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης σημείωσε άνοδο 6,3%. Σε τριμηνιαίο επίπεδο, οι τιμές πώλησης ενισχύθηκαν κατά 2,3% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, ενώ οι τιμές ενοικίασης υποχώρησαν κατά 5,8%.

Οι ακριβότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης για αγορά κατοικίας το τέταρτο τρίμηνο του 2025 είναι η Καλαμαριά με 3.091 ευρώ/τ.μ., η Πυλαία με 2.941 ευρώ/τ.μ. και το Κέντρο της Θεσσαλονίκης με 2.931 ευρώ/τ.μ. Σε όλες αυτές τις περιοχές, οι ΜΖΤ πώλησης αυξήθηκαν σε ετήσια βάση από 5,5% έως 12,0%.

Αντίθετα, οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας εντοπίζονται κυρίως στα προάστια και είναι η Καλλιθέα με 857 ευρώ/τ.μ., η Μυγδονία με 935 ευρώ/τ.μ. και τα Βασιλικά με 1.117 ευρώ/τ.μ.

Στην ενοικίαση, οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται στο Κέντρο της πόλης (11,1 ευρώ/τ.μ.), στην περιοχή Βαρδάρης-Λαχανόκηποι (10,6 ευρώ/τ.μ.) και στην περιοχή 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια (10,0 ευρώ/τ.μ.). Οι πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση βρίσκονται και πάλι στα προάστια και είναι η Μίκρα (5,1 ευρώ/τ.μ.), ο Χορτιάτης (5,4 ευρώ/τ.μ.) και το Ωραιόκαστρο (5,8 ευρώ/τ.μ.).

Τέλος, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν στη Σταυρούπολη (26,4%) και στη Νεάπολη (26,3%), καθώς και στην περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη, με άνοδο 24,9%. Στον τομέα της ενοικίασης, αυξήσεις άνω του 20% σημειώθηκαν στις περιοχές Θέρμη, Βασιλικά και Μυγδονία.