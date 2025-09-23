Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών αμφισβητεί τις αυξήσεις που «διαφημίζει» η κυβέρνηση

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) σχολιάζει τις αυξήσεις προς τους στρατιωτικούς και θεωρεί πως η κυβέρνηση είναι υπερβολική στις ανακοινώσεις της.

Η ΠΟΕΣ σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι μόλις λίγες εβδομάδες πριν ο ΥΕΘΑ έκανε λόγο για αυξήσεις 13-20%. Ο κοινωνικός αυτοματισμός επιχειρείται να οξυνθεί ακόμα περισσότερο, αφού ήδη γίνεται λόγος για αυξήσεις "έως δύο μισθούς", κάτι απολύτως αναληθές, όπως λέει η ΠΟΕΣ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται οι "αυξήσεις" αναμένεται να κυμανθούν από 5-14% και πρόκειται ουσιαστικά για ανακύκλωση χρημάτων του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση της ΠΟΕΣ, οι μεν Υπαξιωματικοί θα λάβουν ως "αύξηση" στους χαμηλούς βαθμούς χρήματα που θα χάσουν λόγω της απώλειας 5-6 βαθμών στο πλαίσιο του Σώματος Υπαξιωματικών, ενώ οι Αξιωματικοί θα λάβουν αντίστοιχες "αυξήσεις" από τις εκκαθαρίσεις ανωτέρων τους, για τις οποίες πανηγύριζε ο ΥΕΘΑ προ λίγων μηνών.

Η ΠΟΕΣ προσθέτει ότι το νέο μισθολόγιο επιχειρείται να έρθει στο προσκήνιο προκειμένου να καλύψει την πραγματική μεταρρύθμιση, δηλαδή το ολέθριο Σώμα Υπαξιωματικών. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επί της ουσίας επιχειρείται να "εξαγοραστεί" η σιωπηρή συναίνεση των ελάχιστον ανωτάτων Αξιωματικών για το Σώμα Υπαξιωματικών, οι οποίοι είναι οι μόνοι που θα δουν πραγματικά σοβαρές αυξήσεις που θα φτάσουν κλιμακωτά περί το 40% στην περίπτωση του Α/ΓΕΕΘΑ.

Η ΠΟΕΣ καταλήγει ότι για μια ακόμα φορά ο θησαυρός είναι άνθρακες που αποδεικνύουν την πλήρη αδυναμία της Πολιτείας να δώσει πραγματικές αυξήσεις στους στρατιωτικούς, καθηλώνοντάς τους σε συνεχείς υποσχέσεις για έμμεσες παροχές (διά της μείωσης της φορολογίας), υποθετικά σπίτια σε αόριστο χρονικό ορίζοντα που ολοένα λιγοστεύουν κλπ, ενώ αναφέρει ότι το "οικοσύστημα μεσαίωνα" είναι εδώ.

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΟΕΣ προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας:

ΘΕΜΑ: Οικονομικά (Νέο Μισθολόγιο / Εξαγγελίες ΔΕΘ)

ΣΧΕΤ.: α. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 558/2025 έγγραφό μας

β. Απάντηση ΥΠΕΘΑ Φ.900α/1820/19974/31 Ιουλίου 2025

Κύριε Υπουργέ.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε αντιληφθεί έναν διάχυτο πανικό από στελέχη, τα οποία εκφράζουν έως και δημόσια τις ανησυχίες τους ως προς τις περιβόητες «αυξήσεις» που ενώ είχατε εξαγγείλει για τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, αυτές δεν φάνηκαν στον ορίζοντα. Ξεκινάμε το έγγραφό μας με αυτή την αναφορά για να καταδείξουμε την έκταση της διάβρωσης που έχουν δημιουργήσει οι συνεχείς εξαγγελίες την ψυχοσύνθεση των στρατιωτικών.

Υπενθυμίζουμε (διότι το είχαμε σχολιάσει λεπτομερώς), ότι τον περασμένο Μάρτιο διάφοροι «λαγοί» είχαν διαρρεύσει παραδείγματα μισθολογίου (προερχόμενα από το Υπουργείο με τη συνηθισμένη πρακτική του non paper) που δήθεν αποδείκνυαν ότι τα ευρώ «πηγαινοέρχονταν» ανά χιλιάδες. Η Ομοσπονδία μας ήταν για μια ακόμα φορά ο μόνος φορέας που είχε αποδείξει με τεκμήρια ότι ο θησαυρός θα ήταν πολύ μεγάλη ποσότητα ανθράκων. Και ήδη διαφαίνεται.

Η σύγκριση ανάμεσα στα δεδομένα αποκαλύπτει πλήρως τη μεθόδευση και τον εμπαιγμό:

α. Σύμφωνα με το non paper (και τα άρθρα) του Μαρτίου 2025, γινόταν λόγος για «αυξήσεις», αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για τους βασικούς μισθούς του νέου μισθολογίου ως εξής:

1.400 € για Δεκανέα με 3 έτη ( σημερινός μισθός: 1.039 € ),

για Δεκανέα με 3 έτη ( ), 1.400 € για Σμηνία ΑΣΣΥ με 3 έτη ( σημερινός μισθός: 1.085 € + 115 € ε.ι.σ.ε. )

για Σμηνία ΑΣΣΥ με 3 έτη ( ) 2.041 € για Ανθυπασπιστή ΑΣΣΥ με 19 έτη ( σημερινός μισθός: 1.555 € + 160 € ε.ι.σ.ε. )

για Ανθυπασπιστή ΑΣΣΥ με 19 έτη ( ) 3.441 € για Αντισυνταγματάρχη με 29 έτη ( σημερινός μισθός: 2.345 € 375 € ε.ι.σ.ε. ).

β. Ας δούμε τώρα με βάση τα πρόσφατα ρεπορτάζ (και όχι τη διαρροή, του non paper που ονομάστηκε από κάποιους εσφαλμένα «πολυνομοσχέδιο» παρόλο που συμπίπτουν τα δεδομένα) τα πραγματικά ποσά που «θα δουν» μικτά ως καταβλητέα τα ίδια στελέχη με το νέο μισθολόγιο (στις παρενθέσεις οι μικτές απολαβές με βάση το ισχύον):

1.145 € β.μ. + 205 € επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, ο Δεκανέας (με 3 έτη), ήτοι 1.360 € (1.244 €).

(1.244 €). 1.320 € β.μ. + 215 € ε.ι.σ.ε. ο Σμηνίας (με 3 έτη), ήτοι 1.535 € (1.300 €).

(1.300 €). 1.692,60 € β.μ. + 260 € ε.ι.σ.ε. ο Ανθυπασπιστή (με 19 έτη), ήτοι 1.952,20 € (1.815 €).

(1.815 €). 2.603,36 € β.μ. + 475 € ε.ι.σ.ε. + 150 € επίδομα θέσης ευθύνης ο Αντισυνταγματάρχης (με 29 έτη), ήτοι 3.118,36 € (2.990 €).

γ. Σε αυτό το σημείο αξίζει να δούμε πρόσφατη απάντησή σας σε ερώτημα κοινοβουλευτικού ελέγχου σε βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας, όπου κάνατε λόγο για τις αυξήσεις 13-20% που έρχονται με το νέο μισθολόγιο. Ας δούμε τις πραγματικές αυξήσεις επί των μικτών αποδοχών στους βασικούς μισθούς, μιας και δεν επέρχονται άλλες μεταβολές:

Δεκανέας: + 116 €: +9,3%

Σμηνίας: + 235 €: +18%

Ανθυπασπιστής: + 137,2 €: +7,5%

Αντισυνταγματάρχης: + 12 8 , 36 €: +4,3%

Κατ’ εξαίρεσιν θα προσθέσουμε την ειδική περίπτωση του Α/ΓΕΕΘΑ, για να γίνει απολύτως κατανοητό πως προκύπτουν τα μεσοσταθμικά στατιστικά: 7.350-5.450: +2.700 €: +34,9% .

δ. Από τα παραπάνω συγκριτικά στοιχεία προκύπτουν πάρα πολύ σοβαρά συμπεράσματα:

Πρώτον, αποδεικνύεται ότι οι εκτιμήσεις μας ήταν πολύ πιο κοντά στα πραγματικά ποσά, από τις αρχικές, εξόχως παραπλανητικές «διαρροές».

Επιχειρείται να φανεί ότι δήθεν πριμοδοτούνται οι χαμηλοί βαθμοί Υπαξιωματικών και Αξιωματικών μετά την αποφοίτηση από τις στρατιωτικές σχολές (οι αντίστοιχες μικτές απολαβές για τους Ανθυπολοχαγούς με 4 έτη υπηρεσίας ανέρχονται σε 1.718,20 € από 1.535 € σήμερα, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση +11,9% ). Αυτό ισχύει μόνο φαινομενικά .

πριμοδοτούνται οι χαμηλοί βαθμοί Υπαξιωματικών και Αξιωματικών μετά την αποφοίτηση από τις στρατιωτικές σχολές (οι αντίστοιχες μικτές απολαβές για τους Ανθυπολοχαγούς με 4 έτη υπηρεσίας ανέρχονται σε 1.718,20 € από 1.535 € σήμερα, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση ). Αυτό . Για τους μεν Αξιωματικούς ΑΣΕΙ, οι «αυξήσεις» προέρχονται από τις μαζικές «εκκαθαρίσεις» προσωπικού . Γι’αυτό εξάλλου διαρκώς επισημαίνεται ότι οι «αυξήσεις» δεν επιβαρύνουν τα δημοσιονομικά, συμπέρασμα που υποδηλώνει μη ύπαρξη αυξήσεων. Επίσης παρατηρούμε ότι οι απολαβές μειώνονται έως το βαθμό του Συνταγματάρχη και αυξάνονται δυσανάλογα πολύ στους βαθμούς των Ανωτάτων.

. Γι’αυτό εξάλλου διαρκώς επισημαίνεται ότι οι «αυξήσεις» δεν επιβαρύνουν τα δημοσιονομικά, συμπέρασμα που υποδηλώνει μη ύπαρξη αυξήσεων. Επίσης παρατηρούμε ότι οι απολαβές μειώνονται έως το βαθμό του Συνταγματάρχη και αυξάνονται δυσανάλογα πολύ στους βαθμούς των Ανωτάτων. Για τους Υπαξιωματικούς, η υποτιθέμενη «αύξηση» αποκρύπτεται επιμελώς ότι προέρχεται από τις πολύ σοβαρές συνολικές μειώσεις, λόγω της απώλειας 5-6 διοικητικών βαθμών σε βάθος χρόνου . Για παράδειγμα, πέραν των χρονοωριμάνσεων που χάνονται, μόνο από το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας οι απώλειες θα ανέλθουν κλιμακωτά έως 200 €/μήνα!

ότι προέρχεται από τις . Για παράδειγμα, πέραν των χρονοωριμάνσεων που χάνονται, μόνο από το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας οι απώλειες θα ανέλθουν κλιμακωτά Η συνολική φιλοσοφία του μισθολογίου είναι να πριμοδοτεί (δίκην κινήτρου) όσους επιτυγχάνουν να παραμείνουν μετά τα 35 έτη υπηρεσίας . Βέβαια επισημαίνουμε ότι η σχέση εργασίας πρόκειται να μετατραπεί σε σχέση αορίστου χρόνου, ως εκ τούτου δίπλα στο «επιτυγχάνουν» θα προσθέσουμε «εάν τα καταφέρουν».

. Βέβαια επισημαίνουμε ότι η σχέση εργασίας πρόκειται να μετατραπεί σε σχέση αορίστου χρόνου, ως εκ τούτου δίπλα στο «επιτυγχάνουν» θα προσθέσουμε «εάν τα καταφέρουν». Ιδίως για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, οι οποίοι βεβαίως έχουν μικρότερη ανάγκη αυξήσεων από το χαμηλόβαθμο προσωπικό, διαπιστώνουμε με αγανάκτηση ότι ουσιαστικά επιχειρείται να «εξαγοραστεί» η συναίνεσή τους για το Σώμα Υπαξιωματικών , διότι οι αυξήσεις είναι τόσο μεγάλες που θεωρούμε ιδιαίτερα δύσκολο να εναντιωθεί κανείς στο πακέτο «μεταρρυθμίσεων». Επισημαίνουμε ότι αντίστοιχη προσπάθεια – όχι οικονομική – επιχειρείται με τα έως τώρα δεδομένα και για τους Συνταγματάρχες, αλλά προς ώρας δεν θα την σχολιάσουμε.

, διότι οι αυξήσεις είναι τόσο μεγάλες που θεωρούμε ιδιαίτερα δύσκολο να εναντιωθεί κανείς στο πακέτο «μεταρρυθμίσεων». Επισημαίνουμε ότι αντίστοιχη προσπάθεια – όχι οικονομική – επιχειρείται με τα έως τώρα δεδομένα και για τους Συνταγματάρχες, αλλά προς ώρας δεν θα την σχολιάσουμε. Υπενθυμίζουμε ότι με το έγγραφό μας του περασμένου Μαρτίου είχαμε εκτιμήσει ότι οι διαφαινόμενες αυξήσεις θα κυμαίνονταν από 5 έως 14% (όχι μεσοσταθμικά, βεβαίως). Αν αφαιρέσουμε τις προκλητικές αυξήσεις στους βαθμούς Ανωτάτων, διαφαίνεται ότι ήμασταν εύστοχοι έως και στην έκταση των «αυξήσεων», που βεβαίως διαψεύδουν πανηγυρικά τα περί 13-20% που εξαγγείλατε και ήδη κυκλοφορούν από «λαγούς».

Κατά τα λοιπά έχει καταστεί ξεκάθαρο ότι οι συνάδελφοι δεν έχουν κατανοήσει ότι οι αλλαγές που μεθοδεύονται θα είναι τόσο μεγάλης έκτασης (κυρίως λόγω των επιδιωκόμενων αλλαγών στο Σώμα Υπαξιωματικών με το οποίο είναι συνδεδεμένο), που θα απαιτηθεί σχεδιασμό εκ του μηδενός για το μισθολόγιο, όπως ακριβώς συνέβη το 2017. Ως εκ τούτου δεν θα μας προκαλέσει έκπληξη εάν το νέο μισθολόγιο εφαρμοστεί αναδρομικά με αρκετούς μήνες καθυστέρηση, όπως έγινε και με το ισχύον μισθολόγιο το 2018, αναδρομικά από το 2017! Εκτός εάν διαπιστώσουμε ότι το νέο πρόγραμμα μισθοδοσίας προετοιμαζόταν πριν καν τεθεί σε διαβούλευση ο νόμος, οπότε το θέμα λαμβάνει πολύ σοβαρότερες διαστάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, θα έχει το «σενάριο» που διακινούν διάφοροι «λαγοί», να δοθούν οι αυξήσεις του νέου μισθολογίου με το ισχύον μισθολόγιο, δήθεν για να αποδειχθεί η αξιοπιστία των «δεσμεύσεών» σας. Σε μια τέτοια περίπτωση, το αφήγημα περί καλύτερου νέου μισθολογίου που θα φέρει αυξήσεις, θα καταρρεύσει εμφατικά, διότι όταν έρθει η ώρα της εφαρμογής του, δεν θα μπορούν να δοθούν αυξήσεις, οι οποίες για μια ακόμα φορά στο πλαίσιο κάποια παγκόσμιας καινοτομίας, «δεν βαραίνουν τα δημοσιονομικά». Εν ολίγοις, πρόκειται για ανακατανομή εκ των έσω, με βάση τις «εκκαθαρίσεις» προσωπικού το προηγούμενο διάστημα.

Κύριε Υπουργέ.

Η διαρκής ανάγκη σας είτε να παρουσιάζεται αναληθή στοιχεία ως πραγματικά, είτε να «επιτρέπετε» τη «διαρροή» τους μέσα από το Υπουργείο σχεδόν στο σύνολο του ελληνόφωνου facebook μέσα σε ένα απόγευμα, το οποίο για να χρησιμοποιήσουμε χαριτολογώντας μια φράση του προκατόχου σας δείχνει να «έχει γίνει σαν ελβετικό τυρί».

Το τίποτα της Ατζέντας 2030 είναι εδώ, και αποκαλύπτει από μόνο του τα ψέματα, δίχως καμία δική μας προσπάθεια. Εμείς απλώς επιβεβαιώνουμε το τίποτα των μεταρρυθμίσεών σας.

Εν προκειμένω, θα επαναλάβουμε ότι αυξήσεις δεν υπάρχουν. Δεν νοούνται αυξήσεις δίχως επιβάρυνση των δημοσιονομικών. Το προφανές είναι ότι η στοχευμένη ειδησεογραφία αποσκοπεί στο να χρυσώσει το Σώμα Υπαξιωματικών. Βεβαίως, η όλη αναμπουμπούλα δεν έχει επιτρέψει να στραφεί η προσοχή των στελεχών (ε.ε. και ε.α.) στα Μετοχικά Ταμεία, που επηρεάζονται τα μέγιστα (συνδυαστικά με το ν.5223/2025 που ούτε επί μνημονίων δεν είχε μεθοδευτεί τέτοιο αίσχος) και που αναμένουν απειλητικά τη σειρά τους, όπου θα διαβεβαιώσετε την «κακοδιαχείριση που θα βάλετε τάξη» για μια ακόμα φορά.

Κλείνοντας, θα αναπαράγουμε το συμπέρασμα που έχουμε κοινοποιήσει πρόσφατα: Ίσως για πρώτη φορά στα χρονικά μια καταστρεπτική λαίλαπα επιχειρείται να παρουσιαστεί με τόσο θετικό πρόσωπο: από μόνο του αυτό υποδηλώνει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν απευθύνεστε στους στρατιωτικούς, διότι αυτοί ξέρουν. Αναφορικά με την ελπίδα σας «να δημιουργήσετε κίνητρα», πλέον έχει γίνει αντιληπτό ότι μάλλον ούτε με αυτήν απευθύνεστε στους στρατιωτικούς, ειδάλλως θα είχατε αξιολογήσει διαφορετικά το τεράστιο εύρος αντιδράσεων από όλες τις προελεύσεις στελεχών. Γνωρίζετε πολύ καλά τι «μεταρρυθμίσεις» φέρνετε. Το γνωρίζουμε κι εμείς.

Το θέμα του «μεταρρυθμίσεων» γενικά, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογίου, του Σώματος Υπαξιωματικών και γενικά μαζί με το σύνολο των αιτημάτων μας θα «συζητηθεί» συνολικά στους δρόμους την 11η Οκτωβρίου 2025. Το 2012 οι στρατιωτικοί είχαμε βγει για πρώτη φορά στα χρονικά στους δρόμους λόγω των δανειστών και των μέτρων που επέβαλλαν. Το 2025 θα ξαναβγούμε στο δρόμο εξαιτίας σας και των «ευεργετικών μέτρων» που φέρνετε. Το αναφέρουμε απλώς για την Ιστορία.