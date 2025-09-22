ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένστολοι: Μεσοσταθμική αύξηση αποδοχών 1,5 έως 2 μισθούς το χρόνο - Το καλεντάρι των αυξήσεων
Εργασιακά
22:15 - 22 Σεπ 2025

Ένστολοι: Μεσοσταθμική αύξηση αποδοχών 1,5 έως 2 μισθούς το χρόνο - Το καλεντάρι των αυξήσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατά 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς ανά έτος θα αυξηθούν μεσοσταθμικά οι αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας τους επόμενους μήνες, καθώς θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση υπέρ των ενστόλων. 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών τουλάχιστον των τελευταίων 20 ετών, όπως επισημαίνουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου.

Αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια

Η πρώτη αύξηση θα φανεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, όταν θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αναμένεται να δουν αύξηση κατά 145 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι εργαζόμενοι σε αστυνομία, πυροσβεστικό σώμα και λιμενικό θα κερδίσουν 111 ευρώ ανά μήνα.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη χορηγηθεί οριζόντιο επίδομα επικινδυνότητας από τον Ιούλιο, αυξάνοντας τον μέσο μηνιαίο μισθό των ενστόλων κατά περισσότερα από 200 ευρώ σε διάστημα τριών μηνών.

Το καλεντάρι των αυξήσεων και η φορολογική μεταρρύθμιση

Επόμενος «σταθμός» είναι ο Ιανουάριος, με την ενεργοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης που εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος θα μειωθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στα τρία κλιμάκια μεταξύ 10.000 και 40.000 ευρώ, μειώνοντας τις κρατήσεις φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα:

  1. 10.000 – 20.000 ευρώ: συντελεστής 20% αντί 22%
  2. 20.000 – 30.000 ευρώ: συντελεστής 26% αντί 28%
  3. 30.000 – 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% αντί 36%

Οι οικογένειες με παιδιά θα έχουν πρόσθετη φοροελάφρυνση ανάλογα με τα τέκνα, ενώ οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται από φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και έως 30 ετών φορολογούνται με 9% για το ίδιο κλιμάκιο.

Οι εν λόγω φοροελαφρύνσεις αφορούν άμεσα τους νέους ένστολους, που συνήθως εισέρχονται νωρίς στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, και τα πρεσβύτερα στελέχη θα δουν μείωση μηνιαίων κρατήσεων, με μεγαλύτερα οφέλη αν έχουν εξαρτώμενα τέκνα.

Παραδείγματα για νέους ένστολους

Ανθυπολοχαγός έως 25 ετών: από 1.151 ευρώ καθαρά τον μήνα σε 1.352 ευρώ, αύξηση 201 ευρώ/μήνα (~2.400 ευρώ/έτος).

Ανθυπολοχαγός 26 – 30 ετών: από 1.199 ευρώ σε 1.395 ευρώ, αύξηση 196 ευρώ/μήνα (~2.400 ευρώ/έτος).

Αρχιφύλακας αστυνομίας έως 25 ετών: από 947 ευρώ σε 1.040 ευρώ, αύξηση 93 ευρώ/μήνα (~1.100 ευρώ/έτος).

Η νέα αύξηση του βασικού μισθού

Τον Απρίλιο θα εφαρμοστεί η τακτική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία καλύπτει πλέον και το Δημόσιο. Η αύξηση αυτή θα συμπαρασύρει και τα συνδεδεμένα επιδόματα καθώς και τις τριετίες, ενισχύοντας περαιτέρω τις αποδοχές των ενστόλων.

Με όλα τα παραπάνω μέτρα, τα περίπου 150.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας εκτιμάται ότι θα δουν μεσοσταθμικά αύξηση 1,5 έως 2 μισθών κάθε χρόνο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Αναρτώνται από σήμερα οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου
Ειδήσεις

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Αναρτώνται από σήμερα οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι - Νέα πνοή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι - Νέα πνοή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεχνά την επιχειρηματικότητα και τη Θεσσαλονίκη
Πολιτική

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεχνά την επιχειρηματικότητα και τη Θεσσαλονίκη

Παπαθανάσης: Με απόφαση Μητσοτάκη δημόσιο έργο η ανάπλαση της ΔΕΘ
Οικονομία

Παπαθανάσης: Με απόφαση Μητσοτάκη δημόσιο έργο η ανάπλαση της ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Σύντομο ανέκδοτο» η σύγκλιση των εισοδημάτων με την ΕΕ: Μόλις 1,5% στην πενταετία 2023-2027
Εργασιακά

«Σύντομο ανέκδοτο» η σύγκλιση των εισοδημάτων με την ΕΕ: Μόλις 1,5% στην πενταετία 2023-2027

Στο ΦΕΚ οι νέοι μισθοί των Αρχιερέων – Στα €4.672 οι αποδοχές των Μητροπολιτών
Εργασιακά

Στο ΦΕΚ οι νέοι μισθοί των Αρχιερέων – Στα €4.672 οι αποδοχές των Μητροπολιτών

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»
Οικονομία

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad κατά $200 ή και περισσότερο σε ορισμένα μοντέλα
Επιχειρήσεις

Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad κατά $200 ή και περισσότερο σε ορισμένα μοντέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Φορολογία
10/07/2026 - 20:43

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Ειδήσεις
10/07/2026 - 20:00

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
10/07/2026 - 19:51

«Πινγκ-Πονγκ» ευθυνών, Δούκα - ΕΟΠΑΕ - Μπακογιάννη, για το κλείσιμο του Ξενώνα «My Athens»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 19:37

Η Τράπεζα Πειραιώς απορροφά έξι θυγατρικές – Νέα αναδιάρθρωση του ομίλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ