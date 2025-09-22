Ένστολοι: Μεσοσταθμική αύξηση αποδοχών 1,5 έως 2 μισθούς το χρόνο - Το καλεντάρι των αυξήσεων

Κατά 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς ανά έτος θα αυξηθούν μεσοσταθμικά οι αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας τους επόμενους μήνες, καθώς θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση υπέρ των ενστόλων.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών τουλάχιστον των τελευταίων 20 ετών, όπως επισημαίνουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου.

Αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια

Η πρώτη αύξηση θα φανεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, όταν θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αναμένεται να δουν αύξηση κατά 145 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι εργαζόμενοι σε αστυνομία, πυροσβεστικό σώμα και λιμενικό θα κερδίσουν 111 ευρώ ανά μήνα.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη χορηγηθεί οριζόντιο επίδομα επικινδυνότητας από τον Ιούλιο, αυξάνοντας τον μέσο μηνιαίο μισθό των ενστόλων κατά περισσότερα από 200 ευρώ σε διάστημα τριών μηνών.

Το καλεντάρι των αυξήσεων και η φορολογική μεταρρύθμιση

Επόμενος «σταθμός» είναι ο Ιανουάριος, με την ενεργοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης που εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος θα μειωθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στα τρία κλιμάκια μεταξύ 10.000 και 40.000 ευρώ, μειώνοντας τις κρατήσεις φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα:

10.000 – 20.000 ευρώ: συντελεστής 20% αντί 22% 20.000 – 30.000 ευρώ: συντελεστής 26% αντί 28% 30.000 – 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% αντί 36%

Οι οικογένειες με παιδιά θα έχουν πρόσθετη φοροελάφρυνση ανάλογα με τα τέκνα, ενώ οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται από φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και έως 30 ετών φορολογούνται με 9% για το ίδιο κλιμάκιο.

Οι εν λόγω φοροελαφρύνσεις αφορούν άμεσα τους νέους ένστολους, που συνήθως εισέρχονται νωρίς στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, και τα πρεσβύτερα στελέχη θα δουν μείωση μηνιαίων κρατήσεων, με μεγαλύτερα οφέλη αν έχουν εξαρτώμενα τέκνα.

Παραδείγματα για νέους ένστολους

Ανθυπολοχαγός έως 25 ετών: από 1.151 ευρώ καθαρά τον μήνα σε 1.352 ευρώ, αύξηση 201 ευρώ/μήνα (~2.400 ευρώ/έτος).

Ανθυπολοχαγός 26 – 30 ετών: από 1.199 ευρώ σε 1.395 ευρώ, αύξηση 196 ευρώ/μήνα (~2.400 ευρώ/έτος).

Αρχιφύλακας αστυνομίας έως 25 ετών: από 947 ευρώ σε 1.040 ευρώ, αύξηση 93 ευρώ/μήνα (~1.100 ευρώ/έτος).

Η νέα αύξηση του βασικού μισθού

Τον Απρίλιο θα εφαρμοστεί η τακτική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία καλύπτει πλέον και το Δημόσιο. Η αύξηση αυτή θα συμπαρασύρει και τα συνδεδεμένα επιδόματα καθώς και τις τριετίες, ενισχύοντας περαιτέρω τις αποδοχές των ενστόλων.

Με όλα τα παραπάνω μέτρα, τα περίπου 150.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας εκτιμάται ότι θα δουν μεσοσταθμικά αύξηση 1,5 έως 2 μισθών κάθε χρόνο.