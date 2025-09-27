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Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την ερχόμενη εβδομάδα
Εργασιακά
11:53 - 27 Σεπ 2025

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την ερχόμενη εβδομάδα

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Κατά την περίοδο 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.192.935.624,96 ευρώ σε 1.781.591 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.106.702.624,96 ευρώ σε 1.683.164 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025.
  • Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου 2025 του ν. 4778/2021.
  • Στις 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.275.000 ευρώ σε 26.200 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
  • Στις 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 3.015 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
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