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Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην Τσουβασία
Ειδήσεις
11:33 - 27 Σεπ 2025

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην Τσουβασία

Reporter.gr Newsroom
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Ουκρανικά drones χτύπησαν το Σάββατο (27/9) έναν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή Τσουβασία της Ρωσίας, στις όχθες του Βόλγα, προκαλώντας τη διακοπή της λειτουργίας του σταθμού, σύμφωνα με δήλωση του περιφερειάρχη Ολέγκ Νικολάεφ στο Telegram.

Ο Νικολάεφ είπε ότι η επίθεση έλαβε χώρα κοντά στο χωριό Κονάρ, περίπου 1200 χιλιόμετρα από το ουκρανικό έδαφος. Είπε ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι προκλήθηκαν μόνο «μικρές ζημιές».

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγής, με σκοπό να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές, να προκαλέσει εσωτερική δυσαρέσκεια και να ωθήσει το Κρεμλίνο σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι επιθέσεις έχουν μειώσει τη ρωσική διύλιση πετρελαίου κατά σχεδόν ένα πέμπτο ορισμένες ημέρες και έχουν περιορίσει τις εξαγωγές από βασικούς λιμένες, ωθώντας τη Μόσχα κοντά στη μείωση της παραγωγής πετρελαίου.

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