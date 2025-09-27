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Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ): Ο τουρισμός μας ενώνει, η ακτοπλοΐα μας ταξιδεύει
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:46 - 27 Σεπ 2025

Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ): Ο τουρισμός μας ενώνει, η ακτοπλοΐα μας ταξιδεύει

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Διονύσης Θεοδωράτος, σε μήνυμά του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, τόνισε πως η σημερινή μέρα αποτελεί ευκαιρία να θυμηθούμε τη σημασία του τουρισμού όχι μόνο ως οικονομικού παράγοντα, αλλά και ως γέφυρα πολιτισμού και ανθρώπινης σύνδεσης. 

Ο τουρισμός είναι κινητήριος δύναμη ανάπτυξης, πολιτιστικής ανταλλαγής και κοινωνικής συνοχής. Η ελληνική επιβατηγός ναυτιλία παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές εκατομμυρίων επισκεπτών προς τα νησιά μας και ενισχύοντας την εθνική οικονομία.

Όπως ανέφερε, η ακτοπλοΐα δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και επενδύει σε σύγχρονα πλοία και πράσινες τεχνολογίες. Στόχος είναι η ανάπτυξη πιο ασφαλών, άνετων και φιλικών προς το περιβάλλον ταξιδιών, ενισχύοντας έτσι την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και το μέλλον της Ελλάδας.

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Θεοδωράτου:

«Σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι για όλους μας μια υπενθύμιση της δύναμης του τουρισμού που ενώνει, δημιουργεί ευκαιρίες και ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα γιορτάζουμε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Ο τουρισμός δεν είναι απλώς αριθμοί· είναι εμπειρίες, πολιτισμός και άνθρωποι. Ο τουρισμός είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης, της πολιτιστικής ανταλλαγής και της κοινωνικής συνοχής.

Η ελληνική κοινότητα της ακτοπλοΐας βρίσκεται στην καρδιά αυτής της προσπάθειας, μεταφέροντας με ασφάλεια και ποιότητα εκατομμύρια επισκέπτες στα νησιά μας. Η ελληνική επιβατηγός ναυτιλία, η ακτοπλοΐα μας στηρίζοντας την εθνική οικονομία αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει την ηπειρωτική Ελλάδα με τα νησιά μας, και προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν τη μοναδική μας γαλάζια θάλασσα, την πολιτιστική κληρονομιά, τη φυσική ομορφιά και τη φιλοξενία μας.

Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επενδύουμε σε σύγχρονα πλοία, πράσινες τεχνολογίες και καλύτερες υπηρεσίες για να κάνουμε τα ταξίδια ασφαλέστερα, πιο άνετα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Με τη θεσμική και οικονομική στήριξη των επενδύσεων μας σε καινοτόμα πλοία, «πράσινες» τεχνολογίες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η ελληνική επιβατηγός ναυτιλία ανεβάζει τον πήχη για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας.

Ο τουρισμός είναι το ταξίδι μας – και η ακτοπλοΐα μας είναι το μέσο που το κάνει πραγματικότητα.

Μαζί χτίζουμε το μέλλον της Ελλάδας, πιο δυνατό, πιο πράσινο και πιο συνδεδεμένο από ποτέ».

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