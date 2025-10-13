Σε απεργιακό κλοιό η χώρα την Τρίτη 14/10: Ποιοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Tην Τρίτη 14 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί 24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που επιτρέπουν εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως. Στην απεργία συμμετέχουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή - δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία. Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό “παρών” στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα».

Τα κυρίαρχα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00πμ, στο Σύνταγμα.

ΓΣΕΕ: Όλοι στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Στην ανακοίνωση της η ΓΣΕΕ για την απεργία τονίζει ότι καλεί κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να λάβει μέρος στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και στο συλλαλητήριο που αυτό οργανώνει στο Σύνταγμα στις 11 π.μ., και ζητά: «Ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας μας. Για την πλήρη αποκατάσταση πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων. Για τη μείωση του ωραρίου εργασίας τώρα!

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών και καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τις νέες και τους νέους να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στο κυβερνητικό σχεδιασμό για την πλήρη απορρύθμιση της εργασίας».

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της 14ης Οκτωβρίου

Συγκεκριμένα, έχουν συνεδριάσει και έχουν πάρει απόφαση για απεργία τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Λάρισας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιά – Ιθάκης, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου, Τρικάλων, Κορίνθου, Χανίων, Φωκίδας

Οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).

Συμμετοχή των υγειονομικών στην πανελλαδική απεργία: Με προσωπικό ασφαλείας τα νοσοκομεία

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων (διαβάστε το πλήρες κείμενό της) για τον κλάδο των υγειονομικών η ΠΟΕΔΗΝ: «Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας- Πρόνοιας- ΕΚΑΒ, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες».

Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί όλους τους υγειονομικούς στην αυριανή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ενώ εκτός από μισθολογικά αιτήματα η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί την ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

24ωρη απεργία και για την ΠΟΣΠΕΡΤ: Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας

Και η ΠΟΣΠΕΡΤ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης) με την σειρά της, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει 24ωρη Απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 από 05.00 έως 05.00 της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου. Όπως τονίζει: «Η απεργία αποτελεί απάντηση στην αγνόηση των ουσιαστικών αναγκών του κόσμου της μισθωτής εργασίας και στην όξυνση της οικονομικής δυσπραγίας.. Η ΠΟΣΠΕΡΤ στηρίζει σθεναρά την ανάγκη για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τη μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και διεκδικεί μεταξύ άλλων αναγνώριση προϋπηρεσίας συναδέλφων που προσλήφθηκαν στη ΝΕΡΙΤ, σταθερή εργασία με αξιοπρεπές εισόδημα καθώς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού».

Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε μετρό, τραμ, ηλεκτρικό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και προαστιακό. Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς δηλώνουν την αντίθεσή τους στο «αντεργατικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, με το οποίο θεσμοθετείται η 13ωρη εργασία». Ζητούν την άμεση απόσυρση των διατάξεων, νέες προσλήψεις, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ασφαλείς δημόσιες μεταφορές για όλους.

Παράλληλα, καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος στις 11:00 το πρωί.

Παναττική απεργία των ναυτικών σωματείων για το εργασιακό νομοσχέδιο

Στην 24ωρη παναττική απεργία προχωρούν και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΠΕΝΕΝ, διαμαρτυρόμενα για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως υποστηρίζουν, «νομιμοποιεί την 13ωρη εργασία». Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα λήξει στις 23:59, επηρεάζοντας τους απόπλους πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής.

Στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου 2025 θα συμμετάσχει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΕ). Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «αισθανόμενη το βάρος και την ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους στην επιβατική και εμπορευματική μεταφορά, αποφάσισε 24ωρη πανελλαδική απεργία για όλους τους κλάδους που εκπροσωπεί».

Πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων, μετρό, τραμ και ηλεκτρικός θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00. Τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ τρένα και προαστιακός δεν θα εκτελέσουν δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μετρό και Τραμ

Οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό καθώς και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα. Κατά το διάστημα αυτό θα εκτελούνται και τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο.

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42 και αντίστροφα στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33 και αντίστροφα στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19 και αντίστροφα στις 15:42.

Για το Τραμ, στη Γραμμή 7 ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από το Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19, ενώ από την Αγία Τριάδα στις 09:54 και 15:43 αντίστοιχα. Στη Γραμμή 6, οι πρώτες αναχωρήσεις θα γίνουν στις 09:15 από Πικροδάφνη και 10:05 από Σύνταγμα, με τελευταίες στις 15:24 και 16:14.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Τα οχήματα του ΟΑΣΑ και της ΟΣΥ θα κινηθούν μεταξύ 09:00 και 21:00, λόγω στάσεων εργασίας από την έναρξη έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Η κυκλοφορία θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 09:00 και θα αρχίσει να μειώνεται πριν τις 21:00.

Επισημαίνεται ότι αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, καθώς μέρος των εργαζομένων συμμετέχει στην απεργία του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Οι γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά.

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) για τις 13 Οκτωβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει το επιβατικό κοινό η Hellenic Train.

Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)

2534 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

2539 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).