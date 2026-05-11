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ENOTHTA: Συγκυβέρνηση στη ΓΣΕΕ με επανεκλογή του κυβερνητικού προέδρου Γιάννη Παναγόπουλου
Ειδήσεις
10:24 - 11 Μάι 2026

ENOTHTA: Συγκυβέρνηση στη ΓΣΕΕ με επανεκλογή του κυβερνητικού προέδρου Γιάννη Παναγόπουλου

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή επίθεση στη νέα διοίκηση της ΓΣΕΕ εξαπολύει η παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής», με αφορμή τη συγκρότηση του νέου Προεδρείου και την επανεκλογή του Γιάννη Παναγόπουλου στη θέση του προέδρου της Συνομοσπονδίας.

Η παράταξη κάνει λόγο για «συγκυβέρνηση» δύο παρατάξεων διαφορετικής ιδεολογικής αφετηρίας, η οποία – όπως τονίζει – διαμορφώθηκε χωρίς προγραμματικό λόγο, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς συνδικαλιστικό πρόσημο, με μοναδικό στόχο το μοίρασμα θέσεων και αξιωμάτων.

Στην ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τη σημερινή ΓΣΕΕ «μηχανισμό εξουσίας, αδιαφάνειας και συναλλαγής», υποστηρίζοντας ότι έχει απομακρυνθεί πλήρως από τον ρόλο μιας πραγματικής συνδικαλιστικής οργάνωσης και λειτουργεί πλέον ως ένα σύστημα αναπαραγωγής συσχετισμών και διαχείρισης οικονομικών και διοικητικών μηχανισμών.

Όπως επισημαίνεται, τις τελευταίες δύο δεκαετίες δημιουργήθηκε στη ΓΣΕΕ ένας μηχανισμός που επένδυσε στις εξαρτήσεις, στις διευθετήσεις και στη συναλλαγή, χωρίς σταθερό ιδεολογικό πλαίσιο και με δυνατότητα αλλαγής συμμαχιών ανάλογα με τις εκάστοτε ισορροπίες. Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» αναφέρεται ειδικά στη συνεργασία της σημερινής ηγεσίας της ΓΣΕΕ με την τότε ηγεσία της ΔΑΚΕ, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη συνύπαρξη διήρκεσε έντεκα χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη συνέχεια ζητήθηκε από τη σημερινή ΔΑΚΕ να απομακρύνει πρόσωπα της προηγούμενης περιόδου, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή της στο νέο Προεδρείο. Παράλληλα, γίνεται λόγος για στοχευμένη πολιτική απαξίωση στελεχών που άσκησαν κριτική στη διοίκηση και επιχείρησαν να εκφραστούν αυτόνομα, κατεβάζοντας ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Η παράταξη υποστηρίζει ακόμη ότι η επανεκλογή του Γιάννη Παναγόπουλου πραγματοποιήθηκε σχεδόν χωρίς αντιδράσεις, με μοναδική διαφοροποίηση – όπως σημειώνει – το 30% των εκλεγμένων στελεχών της ΔΑΚΕ που αρνήθηκε να στηρίξει τη συγκεκριμένη επιλογή.

«Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με την «ΕΝΟΤΗΤΑ» να καταγγέλλει ως πρώτη κίνηση της νέας διοίκησης την «αντικαταστατική τοποθέτηση ημετέρων» στη διοίκηση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Η παράταξη διευκρινίζει ότι απείχε από όλες τις διαδικασίες εκλογής του νέου προεδρείου, τονίζοντας ότι δεν συμμετέχει ούτε πρόκειται να συμμετάσχει σε θέσεις ευθύνης τόσο στη ΓΣΕΕ όσο και στις δομές και επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτήν.

«Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή τη ΓΣΕΕ», σημειώνεται στην ανακοίνωση, με την «ΕΝΟΤΗΤΑ» να εκτιμά ότι το νέο προεδρείο «θα έχει σύντομο και άδοξο τέλος», παρά – όπως υποστηρίζει – τη στήριξη που απολαμβάνει από τμήματα εργοδοτικών οργανώσεων και κυβερνητικών κύκλων.

Κλείνοντας, η παράταξη δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη δράση της στα πρωτοβάθμια σωματεία και στους χώρους εργασίας, με στόχο την «ανασυγκρότηση της ΓΣΕΕ» και την επαναφορά της, όπως αναφέρει, σε πραγματική συνδικαλιστική λειτουργία.

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