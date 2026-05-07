ΓΣΕΕ σε Κεραμέως: Πλήρης μισθολογική διαφάνεια για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Η δέσμη θέσεων και προτάσεων για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970 σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών κατατέθηκε από τη ΓΣΕΕ στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο των θεσμικών επαφών με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και τους εργοδοτικούς φορείς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, το ζήτημα του μισθολογικού χάσματος παραμένει έντονο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά κανόνα χαμηλότερα από τους άνδρες, να απασχολούνται συχνότερα σε ευέλικτες ή επισφαλείς μορφές εργασίας και να επωμίζονται δυσανάλογο βάρος φροντίδας. Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικά εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το διευρυμένο συνταξιοδοτικό χάσμα, το οποίο αποδίδεται σε διαχρονικές ανισότητες στην αγορά εργασίας.

Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία δεν αποτελεί απλώς μια τυπική υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και διαφανούς μισθολογικού πλαισίου. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, η ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας μπορεί να συμβάλει τόσο στην προστασία των εργαζομένων όσο και στη διασφάλιση υγιών όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η διαφάνεια στις αμοιβές δεν υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που βασίζονται στη συμπίεση μισθών και στις διακρίσεις.

Κεντρική θέση της ΓΣΕΕ είναι ότι η ενσωμάτωση της Οδηγίας πρέπει να στηριχθεί στις αρχές της διαφάνειας, της ενημερωμένης συμμετοχής και της προόδου, με στόχο την αντιμετώπιση των δομικών ανισοτήτων που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αμοιβές και τους όρους εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, ζητώντας:

τη δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή και τον έλεγχο της Οδηγίας, την ουσιαστική συμμετοχή εργαζομένων και συνδικάτων στην παρακολούθηση της εφαρμογής, την αξιοποίηση δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα του κράτους, όπως το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ο e-ΕΦΚΑ, την ενίσχυση της κρατικής εποπτείας και την άρση εμποδίων πρόσβασης για εργαζόμενους σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως νησιά και ορεινές ζώνες, όπου η ελεγκτική παρουσία είναι περιορισμένη, την κάλυψη όλων των μορφών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών, στο πλαίσιο και της ενσωμάτωσης αντίστοιχης κοινοτικής νομοθεσίας, και τη σύνδεση των μέτρων μισθολογικής διαφάνειας με την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με στόχο την κάλυψη του 80% των εργαζομένων.

Η ΓΣΕΕ καταλήγει ότι η ουσιαστική ισότητα στην εργασία δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και βασική προϋπόθεση για μια σύγχρονη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.