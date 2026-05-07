ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΣΕΕ σε Κεραμέως: Πλήρης μισθολογική διαφάνεια για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών
Εργασιακά
16:41 - 07 Μάι 2026

ΓΣΕΕ σε Κεραμέως: Πλήρης μισθολογική διαφάνεια για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η δέσμη θέσεων και προτάσεων για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970 σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών κατατέθηκε από τη ΓΣΕΕ στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο των θεσμικών επαφών με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και τους εργοδοτικούς φορείς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, το ζήτημα του μισθολογικού χάσματος παραμένει έντονο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά κανόνα χαμηλότερα από τους άνδρες, να απασχολούνται συχνότερα σε ευέλικτες ή επισφαλείς μορφές εργασίας και να επωμίζονται δυσανάλογο βάρος φροντίδας. Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικά εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το διευρυμένο συνταξιοδοτικό χάσμα, το οποίο αποδίδεται σε διαχρονικές ανισότητες στην αγορά εργασίας.

Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία δεν αποτελεί απλώς μια τυπική υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και διαφανούς μισθολογικού πλαισίου. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, η ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας μπορεί να συμβάλει τόσο στην προστασία των εργαζομένων όσο και στη διασφάλιση υγιών όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η διαφάνεια στις αμοιβές δεν υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που βασίζονται στη συμπίεση μισθών και στις διακρίσεις.

Κεντρική θέση της ΓΣΕΕ είναι ότι η ενσωμάτωση της Οδηγίας πρέπει να στηριχθεί στις αρχές της διαφάνειας, της ενημερωμένης συμμετοχής και της προόδου, με στόχο την αντιμετώπιση των δομικών ανισοτήτων που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αμοιβές και τους όρους εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, ζητώντας:

  1. τη δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή και τον έλεγχο της Οδηγίας,

  2. την ουσιαστική συμμετοχή εργαζομένων και συνδικάτων στην παρακολούθηση της εφαρμογής,

  3. την αξιοποίηση δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα του κράτους, όπως το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ο e-ΕΦΚΑ,

  4. την ενίσχυση της κρατικής εποπτείας και την άρση εμποδίων πρόσβασης για εργαζόμενους σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως νησιά και ορεινές ζώνες, όπου η ελεγκτική παρουσία είναι περιορισμένη,

  5. την κάλυψη όλων των μορφών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών, στο πλαίσιο και της ενσωμάτωσης αντίστοιχης κοινοτικής νομοθεσίας,

  6. και τη σύνδεση των μέτρων μισθολογικής διαφάνειας με την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με στόχο την κάλυψη του 80% των εργαζομένων.

Η ΓΣΕΕ καταλήγει ότι η ουσιαστική ισότητα στην εργασία δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και βασική προϋπόθεση για μια σύγχρονη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 17:34
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις εργασίας το πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους 55 έως 74 ετών
Εργασιακά

Επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις εργασίας το πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους 55 έως 74 ετών

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις
Εργασιακά

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

Κεραμέως: Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας
Εργασιακά

Κεραμέως: Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας

Κεραμέως: Το «Ergani app» για γρήγορες και εύκολες προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου
Εργασιακά

Κεραμέως: Το «Ergani app» για γρήγορες και εύκολες προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ