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Δώρο Χριστουγέννων: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται
Εργασιακά
08:45 - 03 Δεκ 2025

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκινά επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2025 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με τη σημαντική διαφορά ότι φέτος η πληρωμή του θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά νωρίτερα.

Η νομοθεσία ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία την 20ή Δεκεμβρίου, η οποία όμως το 2025 συμπίπτει με Σάββατο. Συνεπώς, το Δώρο πρέπει να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των εργαζομένων, δηλαδή εάν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ή με ημερομίσθιο. Ο επιπλέον μισθός αφορά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Όσοι εργαζόμενοι είχαν συνεχή εργασιακή σχέση χωρίς διακοπή σε όλη αυτή τη διάρκεια — από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου — δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων:

-ένα (1) μηνιαίο μισθό για όσους πληρώνονται με μισθό,

-25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Για όσους όμως δεν εργάστηκαν σε όλο το παραπάνω διάστημα, το ποσό του Δώρου υπολογίζεται αναλογικά με τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Σε αυτή την περίπτωση το Δώρο υπολογίζεται ως εξής:

-2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής. Ακόμη και για μικρότερο διάστημα των 19 ημερών, ο εργαζόμενος δικαιούται αντίστοιχο κλάσμα του Δώρου.

Εκτός όμως από τη συνεχή εργασία, στον υπολογισμό του Δώρου συνυπολογίζονται όλες οι ημέρες νόμιμης απουσίας, όπως:

-ετήσια άδεια,

-άδεια μητρότητας,

-και άλλες νόμιμες άδειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Για την ασθένεια ισχύει ειδική ρύθμιση: προσμετρώνται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή οι ημέρες που ο εργαζόμενος απουσιάζει χωρίς να λαμβάνει επίδομα ασθενείας. Αντίθετα, αφαιρούνται τα διαστήματα στα οποία καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Τέλος, είναι σαφές ότι τα δώρα εορτών δεν μπορούν να καταβληθούν σε είδος. Η πληρωμή τους επιτρέπεται αποκλειστικά σε χρήμα και αποτελεί πλήρη υποχρέωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deod6p38aeeh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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