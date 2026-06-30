Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για ισχυρή στεγαστική πολιτική και καλύτερα εργασιακά δικαιώματα

Το χωριό Όλυμπος της Καρπάθου επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας την περιοδεία του στα Δωδεκάνησα.

Στην είδηση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και τις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους , ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η σκέψη του είναι στις οικογένειες και στα συνεργεία διάσωσης που επιχειρούν στο σημείο.

«Σήμερα συνεχίζουμε την επίσκεψή μας στα Δωδεκάνησα. Είχα την ευκαιρία, εδώ στην Κάρπαθο, να μιλήσω με κατοίκους για τα προβλήματα του νησιού, την έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο, τη λειψυδρία, την ανάγκη να υπάρχουν κρίσιμες υποδομές που θα στηρίξουν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε δηλώσεις του.

Σχολιάζοντας τη νέα κυβερνητική εξαγγελία για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Ένα νέο επικοινωνιακό σόου. Μετά την επιστολή στην κυρία φον ντερ Λάιεν , μετά τα «καλάθια», τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Οι λύσεις είναι απλές: Έλεγχος στην ασυδοσία της αγοράς. Κανόνες στην αγορά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ενιαία Αρχή Καταναλωτών, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης».

Ενώ με φόντο την εφαρμογή εθελοντικού προγράμματος 4ήμερης εργασίας που ανακοίνωσε ο ΟΤΕ, ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή 4ήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές σε εταιρείες άνω των 20 εργαζομένων και για θέσεις εντάσεως διανοίας. Μάλιστα υπογράμμισε τους πρωτοφανείς λαϊκισμούς της κυβέρνησης προς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

«Η τετραήμερη εργασία και οι κοινωνικές κατοικίες ήταν δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, που αφορούν κυρίως τη νέα γενιά. Τις περιφρόνησε η Νέα Δημοκρατία και τους επιτέθηκε λυσσαλέα. Δεν περιφρονεί όμως το ΠΑΣΟΚ. Περιφρονεί τα καθημερινά προβλήματα του ελληνικού λαού. Χαίρομαι, λοιπόν, που μεγάλες επιχειρήσεις ξεκινούν πιλοτικά το πρόγραμμα πρότασης της τετραήμερης εργασίας, όπως άλλωστε εφαρμόστηκε με επιτυχία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Πρέπει να αγωνιστούμε για μια πιο ανθρώπινη καθημερινότητα. Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς όπου η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά. Γι' αυτό είναι αναγκαία το συντομότερο δυνατόν η πολιτική αλλαγή. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού», τόνισε.

Στα ευχάριστα στιγμιότυπα της περιοδείας του κ. Ανδρουλάκη στην Όλυμπο καταγράφηκε το κέρασμα με γεμιστά και κολοκυθοανθούς.

Νωρίτερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον δήμαρχο Καρπάθου Μιχάλη Φελλουζή και τον Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.κ. Αμβρόσιο.

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