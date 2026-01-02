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ΠΟΕΕΤ: Απλήρωτοι παραμένουν οι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό
Εργασιακά
18:34 - 02 Ιαν 2026

ΠΟΕΕΤ: Απλήρωτοι παραμένουν οι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση - καταγγελία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ).

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση των εργαζομένων:

«Είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει για το φιάσκο που θα ακολουθούσε με τις προπληρωμένες κάρτες στο εποχικό επίδομα ανεργίας και δυστυχώς βγήκαμε αληθινοί!
Πιο συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση με νόμο του 2023 αποφάσισε τα επιδόματα ανεργίας να παρέχονται πλέον με προπληρωμένη κάρτα ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή (ας το πιστέψουμε). Εδώ όμως αρχίζει το απίστευτο αλαλούμ!
Ενώ η ΔΥΠΑ όπως μας ενημέρωσε έχει προχωρήσει στην πίστωση των χρημάτων σε περίπου 163000 δικαιούχους, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών παραμένει απλήρωτη μιας και τα τραπεζικά ιδρύματα όπως μας ενημέρωσε η ΔΥΠΑ ακόμα δεν έχουν εμφανίσει τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, αλλά και σε όσους έχουν εμφανιστεί δεν μπορούν να τα εισπράξουν γιατί ακόμα δεν έχουν παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα από τα ΕΛΤΑ που λόγω της συρρίκνωσης τους αναθέτουν σε ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών την παράδοση τους μόνο που οι εποχικά εργαζόμενοι τρέχουν από ταχυδρομεία σε εταιρείες Κούριερ και άκρη δεν βρίσκουν!
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι συνάδελφοι μας για άλλη μια χρονιά να περάσουν τις γιορτινές αυτές ημέρες χωρίς εισόδημα!
Πως να μην αποχωρούν μετά μαζικά από τον κλάδο?
Φυσικά δεν περιμένουμε καμία απάντηση από το Υπουργείο εργασίας, την ΔΥΠΑ, τις τράπεζες, τα ΕΛΤΑ, αν είχαν κάτι να μας πουν θα το έλεγαν πριν ένα μήνα στο σχετικό μας έγγραφο! Η μόνη κυνική απάντηση που πήραμε είναι πως η ΔΥΠΑ χρειάζεται στην καλύτερη περίπτωση 45 ημέρες για να διασταυρώσει τα στοιχεία του δικαιούχου!
Η επιτελικότητα βούλιαξε και την αναλγησία σας την πληρώνουν οι εργαζόμενοι!
Δεν φτάνει που το Υπουργείο Εργασίας κρύβεται και δεν απαντά αν θα αυξήσει την χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας, αφήνει και τους εργαζόμενους απλήρωτους!
Η ΠΟΕΕΤ όπως κάνει με κάθε εργοδότη που δεν αποδίδει το Δώρο Χριστουγέννων έτσι θα κάνει και τώρα με την Κυβέρνηση, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη καθώς όλοι γνωρίζουμε πως η μη καταβολή επιδομάτων και δώρων είναι ποινικό αδίκημα!
ΘΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ!»

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