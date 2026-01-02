BYD: Ξεπέρασε την Tesla και γίνεται ο κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD ξεπέρασε τον αμερικανικό αντίπαλο Tesla, αναδεικνυόμενη στον μεγαλύτερο πωλητή ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως με βάση τα στοιχεία ενός πλήρους ημερολογιακού έτους.

Το ορόσημο αυτό επισφραγίζει την εντυπωσιακή άνοδο της BYD, μια εταιρεία που ο CEO της Tesla, Έλον Μασκ, είχε αμφισβητήσει παλαιότερα, γελώντας με τα προϊόντα της σε συνέντευξή του στο Bloomberg το 2011.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η BYD ανέφερε ότι οι πωλήσεις των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 28%, φτάνοντας τα 2,26 εκατομμύρια οχήματα.

Το 2011, σε συνέντευξη στο Bloomberg TV, ο Μασκ γέλασε ανοιχτά στη συζήτηση για την BYD, λέγοντας ότι δεν θεωρεί την εταιρεία ανταγωνιστή της Tesla και προσθέτοντας: «Δεν πιστεύω ότι έχουν ένα εξαιρετικό προϊόν».

Από την πλευρά της, η Tesla ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι παρέδωσε 1,64 εκατομμύρια οχήματα το 2025, σύμφωνο με την εκτίμηση της ίδιας της εταιρείας για 1,6 εκατομμύρια παραδόσεις. Ο ετήσιος αριθμός αντιπροσωπεύει περίπου 8% μείωση σε σχέση με το 2024, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη ετήσια πτώση για την εταιρεία.

Οι παραδόσεις του τέταρτου τριμήνου 2025 ήταν περίπου 16% χαμηλότερες σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, όταν η Tesla είχε ανακοινώσει 495.570 παραδόσεις. Οι παραδόσεις αποτελούν την πιο κοντινή προσέγγιση των πωλήσεων που ανακοινώνει η Tesla, αν και δεν ορίζονται ακριβώς στις επικοινωνίες προς τους μετόχους.

Η Tesla βίωσε φέτος έντονες διακυμάνσεις. Οι μετοχές της κατέρρευσαν στο πρώτο τρίμηνο του 2025, λόγω έντονου ανταγωνισμού, ιδιαίτερα από κινεζικούς κατασκευαστές EV, αλλά και λόγω των αμφιλεγόμενων πολιτικών δηλώσεων του Μασκ.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες η μετοχή ανέκαμψε δυναμικά, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό κλεισίματος 489,88 δολαρίων τον προηγούμενο μήνα, μετά την ανακοίνωση του Μασκ ότι η εταιρεία δοκιμάζει οχήματα χωρίς οδηγό στο Austin του Texas, χωρίς επιβάτες στο εσωτερικό, σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη πιλοτικού προγράμματος με οδηγούς ασφαλείας.