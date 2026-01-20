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ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας την Τρίτη 3/2 για τις αποδοχές στο Δημόσιο
Εργασιακά
23:00 - 20 Ιαν 2026

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας την Τρίτη 3/2 για τις αποδοχές στο Δημόσιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ προχωρά σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών της εν μέσω «φούντωσης» της συζήτησης για τις αποδοχές στο Δημόσιο, καθώς αποφάσισε την πραγματοποίηση στάσης εργασίας την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, από τις 12:00 έως 15:00, για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική.

Στο πλαίσιο της ίδιας κινητοποίησης, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 12:30 το μεσημέρι. Κεντρικό αίτημα της συγκέντρωσης είναι η άμεση έκδοση απόφασης για την επαναχορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού, χωρίς νέες αναβολές ή περαιτέρω καθυστερήσεις. Στην κινητοποίηση θα δώσουν το «παρών» και οι γενικοί σύμβουλοι της ΑΔΕΔΥ, ενισχύοντας θεσμικά και πολιτικά το μήνυμα της διεκδίκησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης στο ΣτΕ θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να τεθεί εκ νέου και με έμφαση το ζήτημα του 13ου και του 14ου μισθού. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ επαναφέρει ένα ευρύτερο πλαίσιο αιτημάτων που αφορά συνολικά τις αποδοχές και τις εργασιακές συνθήκες των δημοσίων υπαλλήλων. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, η χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, καθώς και η πλήρης μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, μαζί με μια σειρά ακόμη παρεμβάσεων που, όπως τονίζεται, αποσκοπούν στην αποκατάσταση αδικιών της προηγούμενης περιόδου.

Κλείνοντας, η ΑΔΕΔΥ απευθύνει κάλεσμα προς όλες τις Ομοσπονδίες – μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά τόσο στη συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στη συμβολή των οδών Σταδίου 27 και Δραγατσανίου, όσο και στην πορεία που θα ακολουθήσει προς το υπουργείο Οικονομικών, επιδιώκοντας να δοθεί σαφές και ενιαίο μήνυμα πίεσης προς την κυβέρνηση.

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