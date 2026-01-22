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Δώρο Χριστουγέννων σε 2.313 εργαζόμενους, μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας
Εργασιακά
17:53 - 22 Ιαν 2026

Δώρο Χριστουγέννων σε 2.313 εργαζόμενους, μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Σε 2.313 ανήλθαν οι εργαζόμενοι που πήραν δώρο Χριστουγέννων το 2025, μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, λαμβάνοντας συνολικά 1.223.272 ευρώ.

Υποβλήθηκαν 943 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν στη μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων 2025 σε 3.694 εργαζόμενους. Μετά από τη μεσολάβηση της Επιθεώρησης Εργασίας, 420 επιχειρήσεις επέδειξαν συμμόρφωση. Διενεργήθηκαν 423 εργατικές διαφορές - μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών - και καταβλήθηκαν σε 2.313 εργαζόμενους τα οφειλόμενα ποσά (1.223.272 ευρώ).

Σε 47 περιπτώσεις μη καταβολής, υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία και στα Αστυνομικά Τμήματα, για την κίνηση της διαδικασίας του αυτοφώρου.

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