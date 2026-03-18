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Αναβάθμιση λειτουργιών στο πληροφοριακό σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας - Τι αλλάζει
Εργασιακά
15:17 - 18 Μαρ 2026

Αναβάθμιση λειτουργιών στο πληροφοριακό σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας - Τι αλλάζει

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνει ότι υλοποιήθηκαν νέες λειτουργικές προσαρμογές στο Πληροφοριακό Σύστημα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5239/2025, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:

- Επικαιροποιήθηκε η λίστα επιτρεπόμενων ειδικοτήτων στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης εγγραφής τεχνικών ασφαλείας στον σχετικό κατάλογο.

- Επικαιροποιήθηκε η λίστα των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική υπηρεσία αναγγελίας ανάθεσης καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας, με την προσθήκη της αντίστοιχης κατηγορίας επικινδυνότητας κάθε κλάδου.

- Πραγματοποιήθηκε αντιστοίχιση των επιτρεπόμενων ειδικοτήτων για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ανά δραστηριότητα επιχειρήσεων.

- Προστέθηκαν νέες κατηγορίες αιτήσεων στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Λοιπές αιτήσεις / γνωστοποιήσεις», με τίτλους:

- «Κατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής»

- «Κατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής και υπηρεσιών άλλων παρόχων».

Οι ανωτέρω προσαρμογές έχουν ήδη τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και είναι διαθέσιμες στους λογαριασμούς των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος.

Η δήλωση του υλικοτεχνικής υποδομής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ενδεικτικά: εξοπλισμός και όργανα μέτρησης επικίνδυνων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και ενδεχόμενη σύμβαση με τρίτους παρόχους για παροχή συμπληρωματικής υποδομής και υπηρεσιών μετρήσεων, σύμφωνα με τη διάταξη των παρ. 4 και 11, άρθρο 499 του π.δ. 62/2025, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν. 5239/2025), ανάλογα με την επικινδυνότητα της επιχείρησης, την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, που διαθέτει ο εργοδότης για την προστασία των εργαζομένων, εφαρμόζεται για πρώτη φορά και συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της συστηματικής καταγραφής των μέτρων πρόληψης. Παράλληλα, υποστηρίζει τη βελτίωση του πλαισίου ελέγχου και εποπτείας της τήρησης των κανόνων επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότερη προστασία των εργαζομένων.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 15:30
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