«Αρκετά υψηλότερα» από τα 880 ευρώ η εισήγηση για τον νέο κατώτατο μισθό στις 24 Μαρτίου

Στο υπουργικό συμβούλιο της 24ης Μαρτίου αναμένεται να ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθιύ. Όπως ανέφερε τη Δευτέρα (16/3) ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στο ERTnews Radio, το νέο ποσό θα είναι «αρκετά υψηλότερο» από τα σημερινά 880 ευρώ (μικτά).

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβερνητική δέσμευση παραμένει η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το 2027. Παράλληλα, τόνισε πως η επικείμενη αύξηση θα αφορά όχι μόνο τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αλλά θα επηρεάσει και τους μισθούς στο Δημόσιο, καθώς η προσαρμογή θα περάσει σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια.

Όπως σημείωσε, η στρατηγική της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Υπενθύμισε ότι ο κατώτατος μισθός έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, από τα 650 ευρώ σε επίπεδα άνω των 900 ευρώ, ενώ ανέφερε ότι ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση διαμορφώνεται στα 1.520 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 80% των εργαζομένων πλέον εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κάτι που χαρακτήρισε σημαντική μεταβολή στην αγορά εργασίας.

Αναφερόμενος στις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία, ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μια πρώτη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων που ενδέχεται να προκύψουν. Ωστόσο, όπως είπε, παραμένει αβέβαιο το πόσο θα διαρκέσει η κρίση και ποια θα είναι η έντασή της.

Σημείωσε ακόμη ότι στον κρατικό προϋπολογισμό έχει ληφθεί ως βασική παραδοχή η τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε περίπτωση που η τιμή κινηθεί υψηλότερα, ενεργοποιούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί και μέτρα στήριξης. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα εξετάσει επιπλέον παρεμβάσεις εφόσον χρειαστεί.

Σημαντικά αυξημένη οι μισθοί στον τουρισμό φέτος

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη νέα κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον τομέα του επισιτισμού και του τουρισμού, η οποία υπογράφεται άμεσα και προβλέπει αύξηση μισθών κατά 12% σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση. Η συγκεκριμένη συμφωνία αφορά περίπου 6.000 εργαζόμενους.

Όπως εξήγησε, μετά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία υπάρχουν περίπου δεκαπέντε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που πρόκειται να επεκταθούν. Η μείωση του ορίου κάλυψης εργαζομένων από το 50% στο 40% δίνει πλέον τη δυνατότητα να επεκταθούν περισσότερες συμβάσεις, παρέχοντας ευρύτερη προστασία στους εργαζόμενους.

Ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι αρκετές από τις συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν το τελευταίο διάστημα προβλέπουν κατώτατους μισθούς υψηλότερους από τα 950 ευρώ. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι εργαζόμενοι στον ξενοδοχειακό κλάδο αλλά και στον κλάδο του μετάλλου έχουν ήδη συμβάσεις που ξεπερνούν αυτό το επίπεδο. Επιπλέον, στον τραπεζικό κλάδο έχει υπογραφεί σύμβαση που τίθεται σε ισχύ τον Ιούλιο και προβλέπει κατώτατο μισθό 1.600 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής του υπουργείου, καθώς συμβάλλει όχι μόνο στην αύξηση των μισθών αλλά και στη βελτίωση των όρων εργασίας, όπως τα ωράρια και οι βάρδιες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, την οποία χαρακτήρισε σημαντική για τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπου το Β1 Εργατικό Τμήμα του δικαστηρίου έκρινε ότι η συνταξιοδότηση ενός εργαζομένου και η ταυτόχρονη συνέχιση της απασχόλησής του στην ίδια θέση δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόλυσης ούτε να οδηγήσει σε υποβιβασμό του στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο.

Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή ουσιαστικά επιτρέπει σε έναν εργαζόμενο που λαμβάνει σύνταξη να συνεχίσει να εργάζεται στην ίδια θέση χωρίς να επηρεάζεται ο μισθός του.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Όπως ανέφερε, σήμερα περίπου 270.000 συνταξιούχοι εργάζονται, λαμβάνοντας κανονικά τη σύνταξή τους, με μόνη επιβάρυνση μια εισφορά 10% υπέρ του ΕΦΚΑ. Στο παρελθόν, μεγάλο μέρος της σύνταξης περικόπτονταν, γεγονός που λειτουργούσε αποτρεπτικά για την απασχόληση συνταξιούχων.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση ακροατή σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων των εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, ο κ. Καραγκούνης διευκρίνισε ότι οι συμβάσεις που ολοκληρώνονται αφορούν περίπου 900 άτομα και όχι 750 όπως είχε αναφερθεί.

Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μέσω χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ, με στόχο την ανανέωση των συμβάσεων για ακόμη τρία χρόνια. Υπογράμμισε ότι οι εργασιακοί σύμβουλοι έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της ανεργίας, η οποία σήμερα βρίσκεται στο 7,5%, και ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους.

Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την έγκριση της σχετικής χρηματοδότησης καθώς και από τη διαδικασία αξιολόγησης μέσω του ΑΣΕΠ. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στην ανανέωση των συμβάσεων, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.