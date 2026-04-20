Ανεργία: Ετήσια μείωση 7% στους εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ

Πιο αναλυτικά, τον Μάρτιο του 2026, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ διαμορφώθηκε σε 861.241 άτομα.
Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μείωση κατά 64.800 άτομα ή 7,0% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφεται επίσης πτώση κατά 42.687 άτομα (-4,7%).
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, 403.847 άτομα (46,89%) παραμένουν στο μητρώο για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ 457.394 άτομα (53,11%) είναι εγγεγραμμένα για λιγότερο από έναν χρόνο.
Ως προς το φύλο, οι άνδρες ανέρχονται σε 301.973 (35,1%) και οι γυναίκες σε 559.268 (64,9%).
Η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, με 252.373 άτομα, που αντιστοιχούν στο 29,3% του συνόλου.
Σε επίπεδο εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 419.375 άτομα (48,7%).
Γεωγραφικά, οι περισσότερες εγγραφές εντοπίζονται στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, με 255.268 άτομα (29,6%) και 160.910 άτομα (18,7%) αντίστοιχα.
Επιδοτούμενοι άνεργοι
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε σε 176.306 άτομα.
Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 8.359 άτομα (5,0%) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, αλλά μείωση κατά 82.378 άτομα (-31,8%) σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026.
Από αυτούς, 121.528 άτομα (68,9%) εντάσσονται στην κατηγορία των κοινών ανέργων και λοιπών κατηγοριών, ενώ 54.778 άτομα (31,1%) είναι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό.
Αναφορικά με το φύλο, οι άνδρες ανέρχονται σε 78.720 (44,6%) και οι γυναίκες σε 97.586 (55,4%).
Αναλυτικότερα, οι επιδοτούμενοι κατανέμονται ως εξής:
- 113.828 κοινοί άνεργοι (64,6%)
- 2.375 οικοδόμοι (1,3%)
- 54.778 εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων (31,1%)
- 4.769 εποχικοί λοιπών αγροτικών δραστηριοτήτων (2,7%)
- 504 εκπαιδευτικοί (0,3%)
- 52 λοιποί επιδοτούμενοι
Για πιο αναλυτικά στοιχεία, η ΔΥΠΑ δημοσιεύει στατιστικά ανά περιφέρεια και συνοπτικές εκθέσεις για την εγγεγραμμένη ανεργία.