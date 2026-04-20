Ανεργία: Ετήσια μείωση 7% στους εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ

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Στους 861.241 ανήλθε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ τον Μάρτιο του 2026, καταγράφοντας πτώση τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση, ενώ ανοδικά κινήθηκαν οι επιδοτούμενοι άνεργοι που έφτασαν τους 176.306, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της υπηρεσίας.

Πιο αναλυτικά, τον Μάρτιο του 2026, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ διαμορφώθηκε σε 861.241 άτομα.

Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μείωση κατά 64.800 άτομα ή 7,0% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφεται επίσης πτώση κατά 42.687 άτομα (-4,7%).

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, 403.847 άτομα (46,89%) παραμένουν στο μητρώο για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ 457.394 άτομα (53,11%) είναι εγγεγραμμένα για λιγότερο από έναν χρόνο.

Ως προς το φύλο, οι άνδρες ανέρχονται σε 301.973 (35,1%) και οι γυναίκες σε 559.268 (64,9%).

Η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, με 252.373 άτομα, που αντιστοιχούν στο 29,3% του συνόλου.

Σε επίπεδο εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 419.375 άτομα (48,7%).

Γεωγραφικά, οι περισσότερες εγγραφές εντοπίζονται στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, με 255.268 άτομα (29,6%) και 160.910 άτομα (18,7%) αντίστοιχα.

Επιδοτούμενοι άνεργοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε σε 176.306 άτομα.

Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 8.359 άτομα (5,0%) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, αλλά μείωση κατά 82.378 άτομα (-31,8%) σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026.

Από αυτούς, 121.528 άτομα (68,9%) εντάσσονται στην κατηγορία των κοινών ανέργων και λοιπών κατηγοριών, ενώ 54.778 άτομα (31,1%) είναι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό.

Αναφορικά με το φύλο, οι άνδρες ανέρχονται σε 78.720 (44,6%) και οι γυναίκες σε 97.586 (55,4%).

Αναλυτικότερα, οι επιδοτούμενοι κατανέμονται ως εξής:

113.828 κοινοί άνεργοι (64,6%)

2.375 οικοδόμοι (1,3%)

54.778 εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων (31,1%)

4.769 εποχικοί λοιπών αγροτικών δραστηριοτήτων (2,7%)

504 εκπαιδευτικοί (0,3%)

52 λοιποί επιδοτούμενοι

Για πιο αναλυτικά στοιχεία, η ΔΥΠΑ δημοσιεύει στατιστικά ανά περιφέρεια και συνοπτικές εκθέσεις για την εγγεγραμμένη ανεργία.