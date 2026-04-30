Ελληνογερμανικές ημερίδες ενημέρωσης e-ΕΦΚΑ & DRV στην Αθήνα 5-7 Μαΐου 2026

Οι ημερίδες θα καλύψουν θέματα σχετικά με το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς και τα δικαιώματα συνταξιοδότησής τους, τόσο από γερμανικής, όσο και από ελληνικής πλευράς.
Ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής ημερίδων:
Από 05/05/2026 έως 07/05/2025, 08:00 - 15:00, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, επί της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 106 21 στην Αθήνα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν λάβει προσωπική πρόσκληση από τον γερμανικό Φορέα.
Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 15:00
Τηλέφωνο: 210 6783656
Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη βάση, με εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, από εξειδικευμένους εκπροσώπους του e-ΕΦΚΑ και του γερμανικού Φορέα Deutsche Rentenversicherung.
Η διαδικασία αυτή έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών φορέων συντάξεων και συνιστά ένα σύγχρονο πρότυπο εξυπηρέτησης του πολίτη-ασφαλισμένου, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.