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ΔΥΠΑ: Μείωση 9,2% στους εγγεγραμμένους ανέργους τον Αύγουστο
Εργασιακά
15:37 - 18 Σεπ 2026

ΔΥΠΑ: Μείωση 9,2% στους εγγεγραμμένους ανέργους τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Στους 717.926 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ τον Αύγουστο του 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 9,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 σημειώθηκε οριακή αύξηση κατά 0,4%.  

Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για την ανεργία

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο του 2026 μειώθηκε κατά 72.918 άτομα ή 9,2% σε ετήσια βάση, καθώς τον αντίστοιχο μήνα του 2025 ο αριθμός τους ήταν υψηλότερος. Σε μηνιαία βάση, αντίθετα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 2.598 άτομα ή 0,4%, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, 369.342 άτομα (51,4%) βρίσκονταν στο μητρώο της ΔΥΠΑ για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ 348.584 άτομα (48,6%) ήταν εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Σε ό,τι αφορά το φύλο, οι άνδρες ανήλθαν σε 219.642 άτομα, ποσοστό 30,6% του συνόλου, ενώ οι γυναίκες ανήλθαν σε 498.284 άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 69,4%.

Ως προς την ηλικιακή κατανομή, η κατηγορία των 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, με 215.624 άτομα, που αντιστοιχούν στο 30% του συνόλου.

Με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι ανήκαν στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αριθμούσε 325.926 άτομα, ποσοστό 45,4%.

Σε επίπεδο Περιφερειών, τον υψηλότερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων κατέγραψε η Αττική, με 255.560 άτομα, ποσοστό 35,6% του συνόλου. Ακολούθησε η Κεντρική Μακεδονία, με 143.278 άτομα, που αντιστοιχούν στο 20%.

Επιδοτούμενοι άνεργοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων τον Αύγουστο του 2026, δηλαδή των δικαιούχων που έλαβαν πληρωμή εντός του συγκεκριμένου μήνα, ανήλθε σε 160.129 άτομα. Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος κατά 10.475 άτομα ή 6,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ενώ αυξήθηκε κατά 11.991 άτομα ή 8,1% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 154.934 άτομα (96,8%) ανήκαν στην κατηγορία των κοινών ανέργων και στις λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων, ενώ 5.195 άτομα (3,2%) ήταν εποχικοί εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο.

Η κατανομή ανά φύλο δείχνει ότι οι άνδρες ανήλθαν σε 47.826 άτομα, ποσοστό 29,9%, ενώ οι γυναίκες σε 112.303 άτομα, ποσοστό 70,1%.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 129.942 άτομα (81,1%) ήταν κοινοί άνεργοι, 1.219 άτομα (0,8%) οικοδόμοι, 5.195 άτομα (3,2%) εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 861 άτομα (0,5%) εποχικοί λοιποί, που αφορούν τον αγροτικό τομέα, 22.722 άτομα (14,2%) εκπαιδευτικοί και 190 άτομα (0,1%) λοιποί επιδοτούμενοι.

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