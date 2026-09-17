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Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν νέα Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας
Επιχειρήσεις
16:00 - 17 Σεπ 2026

Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν νέα Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνικός Χρυσός και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεργάζονται και δημιουργούν έναν νέο χώρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής εξέλιξης, με σκοπό η επαγγελματική εκπαίδευση να έρθει πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας.

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, είναι το νέο Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς, που θα εκπαιδεύει νέους και νέες στην ειδικότητα «Χειριστής Μηχανημάτων Έργου», στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού κέντρου Prometheus Mining Academy της Ελληνικός Χρυσός, στην περιοχή του Στρατωνίου.

Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη και βασίζεται στο δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία. Μέσα από τη συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, η Ελληνικός Χρυσός συμβάλλει σε ένα σύγχρονο μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση, με την πρακτική εμπειρία και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση θα υλοποιείται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και άμεση επαφή του εκπαιδευόμενου, με σύγχρονο εξοπλισμό και μοντέρνες τεχνολογίες. Αξιοποιώντας τις υποδομές τελευταίας γενιάς του Prometheus Mining Academy που περιλαμβάνουν προσομοιωτές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, οι καταρτιζόμενοι θα εκπαιδευτούν στη λειτουργία, τον ασφαλή χειρισμό και τη συντήρηση μηχανημάτων έργου, καθώς και στις σύγχρονες απαιτήσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας με έμφαση στην υγεία, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, με Απολυτήριο Γυμνασίου. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ είναι δωρεάν και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, παρέχοντας τη δυνατότητα, περαιτέρω επαγγελματικής εξέλιξης ως Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη δράση ανταποκρίνεται σε μια σημαντική πρόκληση για την ελληνική βιομηχανία, η οποία αφορά, την έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και την αναντιστοιχία δεξιοτήτων και αναγκών της σύγχρονης παραγωγής, που εντείνεται από τις δημογραφικές εξελίξεις και τη μειωμένη προσέλκυση νέων στα τεχνικά επαγγέλματα. Η συνεργασία της Ελληνικός Χρυσός με τη ΔΥΠΑ ενισχύει τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, προσφέροντας στους νέους εξειδικευμένες δεξιότητες και πρακτική εμπειρία, ενώ το νέο Παράρτημα στο Στρατώνι δημιουργεί ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές και συμβάλλει στο αναπτυξιακό αποτύπωμα της περιοχής.

Εκ μέρους της Ελληνικός Χρυσός, ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Μπαλάσκας, δήλωσε: «Η επένδυση στις δεξιότητες και στους ανθρώπους αποτελεί προϋπόθεση για το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας. Με τη συνεργασία μας με τη ΔΥΠΑ, φέρνουμε την επαγγελματική εκπαίδευση πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής, δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν σύγχρονες τεχνικές γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία. Με το νέο Παράρτημα ΕΠΑΣ στο Στρατώνι, αξιοποιούμε τις σύγχρονες υποδομές της Prometheus Mining Academy και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για τους νέους, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη εξειδικευμένου τεχνικού δυναμικού στην περιοχή.»

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Θέλουμε οι νέοι να μαθαίνουν ένα επάγγελμα που έχει ζήτηση και να αποκτούν εργασιακή εμπειρία ήδη από τη διάρκεια των σπουδών τους. Αυτό υπηρετεί το νέο Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς στο Στρατώνι. Με τη συνεργασία της Ελληνικός Χρυσός, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας θα εκπαιδεύονται σε σύγχρονο εξοπλισμό και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση. Για τη ΔΥΠΑ, η ποιότητα της μαθητείας κρίνεται και από το πόσο καλά προετοιμάζει έναν νέο άνθρωπο για την πρώτη του δουλειά. Γι’ αυτό συνδέουμε τις σχολές μας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφαλή άσκηση του επαγγέλματος. Στόχος μας είναι οι νέοι της περιοχής να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν μια καλή θέση εργασίας και να χτίσουν το μέλλον τους στον τόπο τους».

Τέλος ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, επεσήμανε: «Η συνεργασία της ΔΥΠΑ και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, αποτελεί μια θετική εξέλιξη, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης, καθώς οι ενδιαφερόμενοι της περιοχής, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια εξειδίκευση που εξασφαλίζει την μελλοντική τους απασχόληση. Πλέον εναπόκειται ως έναν βαθμό και στους νέους της περιοχής που αναζητούν επαγγελματική διέξοδο, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία. Προσωπικά εύχομαι να δω αντίστοιχες πρωτοβουλίες και συνεργασίες να επεκτείνονται στην εκπαίδευση σε περισσότερες ειδικότητες.»

Οι αιτήσεις για το σχολικό έτος 2026-2027 υποβάλλονται από 11 έως 20 Σεπτεμβρίου 2026, ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν ως ειδικότητα πρώτης επιλογής «Χειριστής Μηχανημάτων Έργου» και ως σχολή πρώτης επιλογής «ΕΠΑΣ Λακκιάς - Παράρτημα Στρατωνίου».

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