Aπεργιακή κινητοποίηση στον τουρισμό και την εστίαση στις 24 Ιουνίου

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Τρίτη 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού, έπειτα από σχετική απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους εν μέσω της θερινής τουριστικής περιόδου.

Η απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων του κλάδου, από ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα έως επιχειρήσεις εστίασης και χώρους αναψυχής σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Στην Αθήνα, το κεντρικό απεργιακό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπου εργαζόμενοι και συνδικαλιστικοί φορείς αναμένεται να εκφράσουν τα αιτήματά τους προς την πολιτική ηγεσία.

Η Ομοσπονδία έχει ήδη ξεκινήσει κύκλο ενημερωτικών δράσεων και επαφών με εργαζόμενους σε τουριστικές περιοχές της χώρας. Το τελευταίο διάστημα, κλιμάκια της ΠΟΕΕΤ πραγματοποιούν περιοδείες, συσκέψεις και συναντήσεις σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη συμμετοχή στην απεργία και να αναδείξουν τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας για τον ελληνικό τουρισμό, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων να επισημαίνουν ότι παρά τη θετική πορεία του κλάδου, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με τις εργασιακές συνθήκες, τις αμοιβές και τη στελέχωση των επιχειρήσεων.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι η συμμετοχή στην απεργία θα είναι αυξημένη, καθώς τα ζητήματα που έχουν τεθεί αφορούν χιλιάδες εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, επιχειρήσεις catering και λοιπές δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό και την εστίαση.

Με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην ανταπόκριση των εργαζομένων και στις συγκεντρώσεις της 24ης Ιουνίου, η ΠΟΕΕΤ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις και τις δράσεις της σε όλη τη χώρα, επιδιώκοντας την ανάδειξη των αιτημάτων του κλάδου και τη διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.