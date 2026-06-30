ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα
Εργασιακά
16:53 - 30 Ιουν 2026

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εξακοσίων (600) ιδιωτών ως Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία (Π.Ε.Θ.), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επταετούς (7) θητείας. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της περαιτέρω αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν σε Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις της προκήρυξης, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματική ανταπόκριση του Σώματος στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 μέσω της ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το περιεχόμενο της προκήρυξης, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια μοριοδότησης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος: https://bit.ly/4v75B9n

Δήλωση Ευάγγελου Τουρνά

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε: «Η δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τη διαρκή ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από την πρώτη ημέρα έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Πολιτικής Προστασίας. Επενδύουμε στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, γιατί γνωρίζουμε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ολοένα και πιο σύνθετων προκλήσεων της κλιματικής κρίσης απαιτεί ένα ισχυρό, σύγχρονο και καλά στελεχωμένο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η νέα αυτή προκήρυξη εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τη συνεχή αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης
Ειδήσεις

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Τρεις νέες συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και τσουχτερά πρόστιμα
Ειδήσεις

Τρεις νέες συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και τσουχτερά πρόστιμα

Θεμιστοκλέους για προκήρυξη γιατρών στο ΕΣΥ: Έως την Τετάρτη 17/6 οι αιτήσεις για 1.131 θέσεις
Υγεία

Θεμιστοκλέους για προκήρυξη γιατρών στο ΕΣΥ: Έως την Τετάρτη 17/6 οι αιτήσεις για 1.131 θέσεις

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος
Ειδήσεις

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

Εργασιακά
30/06/2026 - 16:53

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:50

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για ισχυρή στεγαστική πολιτική και καλύτερα εργασιακά δικαιώματα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 16:39

Πειραιώς: Συμμετέχει με το IRIS Payments στο EuroPA για δωρεάν και άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 16:34

Πράσινο φως για το APOLLOCO₂: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 16:33

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραμένει στη θέση του προέδρου ο Γεώργιος Αλεξόπουλος

Οικονομία
30/06/2026 - 16:24

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πολιτική
30/06/2026 - 16:18

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:08

Λαγκάρντ: Λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς «κραδασμούς» η ευρωπαϊκή οικονομία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:58

Νέο ρεκόρ στην «ψαλίδα» πλούτου: Στους 3.302 οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/06/2026 - 15:52

AEGEAN: Νέος κύκλος του Προγράμματος Υποτροφιών για ακόμη 40 υποψήφιους πιλότους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 15:51

Ξεκινούν σήμερα 30/6 οι πληρωμές του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Οικονομία
30/06/2026 - 15:45

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Η Ευρώπη χτίζει το μέλλον των πληρωμών με πυλώνα το ψηφιακό ευρώ

Πολιτική
30/06/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρωτιά - Μόνο έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί η πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:40

Κομισιόν: Στα €3,2 δισ. το κόστος ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Νομίσματα
30/06/2026 - 15:13

Bitcoin: «Μάχη» για τα $60.000 εν μέσω ασθενικής θεσμικής ζήτησης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 15:11

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 14:57

Κάφουνης: Στόχος δεν είναι ο περιορισμός του εμπορίου, αλλά η διασφάλιση ισότιμων κανόνων για όλους

Magazino
30/06/2026 - 14:50

Το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου υποδέχεται την πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:46

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:44

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση κυκλώματος με οπαδικό υπόβαθρο - 19 συλλήψεις

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:21

Άρειος Πάγος: Ορίστηκε η νέα ηγεσία - Πρόεδρος ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:05

ΠΟΥ: Σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας της Βενεζουέλας από τους φονικούς σεισμούς

Εμπορεύματα
30/06/2026 - 13:43

Προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από την πανδημία οδεύει το πετρέλαιο – Στα $74 το Brent

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:39

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ