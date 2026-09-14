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Τουρνάς: Από 13.000 σε 18.500 προσωπικό στο Πυροσβεστικό Σώμα – Συνεχής ενίσχυση σε προσωπικό και εξοπλισμό
Πολιτική
22:00 - 14 Σεπ 2026

Τουρνάς: Από 13.000 σε 18.500 προσωπικό στο Πυροσβεστικό Σώμα – Συνεχής ενίσχυση σε προσωπικό και εξοπλισμό

Reporter.gr Newsroom
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Στη συνολική ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος σε ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και εξοπλισμό αναφέρθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απαντώντας στη Βουλή σε ερώτηση του Βουλευτή του ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχάκη, σχετικά με τη στελέχωση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι τα ζητήματα που τέθηκαν στην ερώτηση, μεταξύ άλλων για τη στελέχωση, την αναβάθμιση του Κλιμακίου, το προσωπικό, το ωράριο εργασίας, τη μονιμοποίηση, το μισθολόγιο, την υπερωριακή απασχόληση, τα οχήματα, τις κτιριακές υποδομές, αλλά και ζητήματα πρόληψης, δεν αφορούν μόνο τον Νομό Λασιθίου, αλλά εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό για τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη τη χώρα.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο αίτημα για αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας σε Πυροσβεστική Υπηρεσία και αύξηση του υπηρετούντος προσωπικού, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Πυροσβεστικού Σώματος δεν γίνεται μεμονωμένα για κάθε περιοχή ούτε αποφασίζεται από την πολιτική ηγεσία ή οποιονδήποτε τρίτο, αλλά ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες και μελέτες.

Όπως εξήγησε, μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι η ιδιαίτερη γεωγραφία κάθε περιοχής, ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τα δασικά οικοσυστήματα και οι δασικές περιοχές, τα στατιστικά δεδομένα, καθώς και το σύνολο του διαθέσιμου προσωπικού και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κατανεμηθεί για την κάλυψη των αναγκών σε ολόκληρη την επικράτεια.

Βάσει αυτών των κριτηρίων, η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος συντάσσει σχετική μελέτη και έκθεση, την οποία εισηγείται στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού. Στη συνέχεια, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Ο Υπουργός διευκρίνισε ακόμη ότι οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κατανέμονται σε τάξεις και, ανάλογα με το εάν πρόκειται για Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πυροσβεστικό Σταθμό ή Κλιμάκιο, προβλέπεται συγκεκριμένη δύναμη προσωπικού, βάσει της οποίας γίνεται η στελέχωσή τους μέσα από τον επιχειρησιακό και επιτελικό σχεδιασμό του Σώματος.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή στελέχωση, ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι όλες οι Υπηρεσίες, τα Κλιμάκια και οι Σταθμοί διαθέτουν περισσότερο προσωπικό από αυτό που προβλέπεται, επισημαίνοντας ότι για τον λόγο αυτό έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση προς τα πάνω της στελέχωσης όλων των υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνολική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Όπως ανέφερε, με την ίδρυση του Υπουργείου ζητήθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα να αποτυπώσει τις πραγματικές ανάγκες του σε προσωπικό. Ακολούθησε σχετική μελέτη και το Προεδρικό Διάταγμα 79 του Νοεμβρίου του 2022, με το οποίο δημιουργήθηκε η νέα οργανική δύναμη του Σώματος.

«Από 13.000 περίπου άτομα, τα οποία είχε μέχρι τότε το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στα 18.500 άτομα», ανέφερε ο Υπουργός.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, αυξήθηκε ο αριθμός των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές από 170 σε 330 κατ’ έτος, ενώ πραγματοποιούνται προσλήψεις ειδικοτήτων, όπως γιατρών, λογιστών, οικονομικών, πιλότων, μηχανικών και πλοηγών, με 90 έως 100 άτομα αυτών των ειδικοτήτων να προσλαμβάνονται κάθε χρόνο.

Επιπλέον, όπως ανέφερε, προχώρησαν σε 1.500 προσλήψεις από τη δεξαμενή των εποχικών πυροσβεστών και στη δημιουργία 21 Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, δύο από τις οποίες βρίσκονται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στα Χανιά.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για 600 Πυροσβέστες Επταετούς Θητείας, από τους οποίους, σύμφωνα με τον Υπουργό, 55 θα διατεθούν στην Κρήτη εκ των οποίων 15 στο Λασίθι.

Όπως τόνισε, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού συνεχίζεται σε ετήσια βάση, με περισσότερες από 1.000 προσλήψεις κατ’ έτος, την ίδια ώρα που οι αποχωρήσεις προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης, από το Πυροσβεστικό Σώμα, είναι 250 περίπου ετησίως.

«Αυτό που κάνουμε εμείς, είναι να προσπαθούμε να ικανοποιούμε στο 100% τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, είτε αφορούν σε προσωπικό είτε σε μέσα και εξοπλισμό», τόνισε ο κ. Τουρνάς.

Στην κατεύθυνση αυτή, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», ύψους 2,1 δισ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και μέσω του οποίου, όπως σημείωσε, παραλαμβάνονται νέα μέσα και συστήματα. Ήδη έχουν παραληφθεί οχήματα, εναέρια μέσα, ψηφιακά συστήματα διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, καθώς και συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Ειδικά για την Κρήτη, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχουν ήδη διατεθεί 60 οχήματα από αυτά που έχουν παραληφθεί στις ΠΕΠΥΔ της Κρήτης, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα, τα οποία θα παραληφθούν και θα διατεθούν μέσα στο 2027 και το 2028.

Σε ό,τι αφορά τις κτιριακές υποδομές, ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι, σύμφωνα με τον νόμο 2612/1998, προβλέπεται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια να στεγάζονται με ευθύνη των Δήμων. Όπως εξήγησε, όταν υπάρχουν προβλήματα, αυτά αντιμετωπίζονται σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο και, εφόσον δεν μπορούν να επιλυθούν, εξετάζεται η μετεγκατάσταση, σημειώνοντας ότι αντίστοιχες μετεγκαταστάσεις έχουν πραγματοποιηθεί όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Ο Υπουργός επανέλαβε ότι κανείς δεν αμφισβητεί τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική ηγεσία, από την πλευρά της, φροντίζει να ικανοποιεί τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, τόσο μέσα από τις προσλήψεις προσωπικού όσο και μέσα από την απόκτηση νέων μέσων και εξοπλισμού.

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