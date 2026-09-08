Φλωρίδης για Σαμαρά: Πολλή φασαρία για το τίποτα – Θεσμοθετείται νέο πλαίσιο στις πολυκατοικίες

Την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, το οποίο χρονολογείται από το 1929, προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, στην υπόθεση Κασιδιάρη, στα μέτρα της ΔΕΘ, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Νέο πλαίσιο για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Φλωρίδης, έχει ήδη συγκροτηθεί επιτροπή η οποία επεξεργάζεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο και αναμένεται να παραδώσει το σχετικό νομοσχέδιο έως το τέλος του έτους, με στόχο να ψηφιστεί τον Ιανουάριο.

Η αλλαγή αφορά τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών σε κοινές ιδιοκτησίες, κυρίως στις πολυκατοικίες, και θα επιχειρήσει να εκσυγχρονίσει ένα πλαίσιο που ισχύει εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κανόνες που αφορούν τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες, οι κανονισμοί των πολυκατοικιών, αλλά και ο τρόπος λήψης αποφάσεων για παρεμβάσεις και εργασίες στα κτίρια.

«Η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προαναγγέλλοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα προβλέπεται η λήψη αποφάσεων με απλές πλειοψηφίες, ώστε η διαφωνία μεμονωμένων ιδιοκτητών να μην μπορεί να παραλύει τη διαδικασία.

Το νέο πλαίσιο αναμένεται να αντιμετωπίσει και προβλήματα που αφορούν ιδιοκτησίες, κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα, οι οποίες παραμένουν χωρίς νομιμοποίηση και ως εκ τούτου δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, δημιουργώντας σημαντικές περιουσιακές εκκρεμότητες.

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Τέμπη: «Πολλοί προσπάθησαν να μην ξεκινήσει η δίκη»

Αναφερόμενος στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι υπήρξαν προσπάθειες να καθυστερήσει η έναρξή της, υποστηρίζοντας ότι όσο η διαδικασία δεν ξεκινούσε, η υπόθεση παρέμενε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι η ελληνική Δικαιοσύνη ολοκλήρωσε την ανάκριση και τις σχετικές διαδικασίες μέσα σε περίπου τρία χρόνια, συγκρίνοντας τον χρόνο αυτό με αντίστοιχες υποθέσεις σε Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία, όπου, όπως είπε, η έναρξη δικών για ανάλογες υποθέσεις μπορεί να απαιτήσει έως και εννέα χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που υπήρξαν γύρω από τον χώρο διεξαγωγής της δίκης. Όπως είπε, είχε αμφισβητηθεί η καταλληλότητα του χώρου, ενώ σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, στην αίθουσα που διαθέτει χωρητικότητα περίπου 450 ατόμων παρίστανται καθημερινά περίπου 20 άτομα.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της δίκης, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για την ολοκλήρωσή της, καθώς ο χρόνος θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των συνεδριάσεων, τις ερωτήσεις των συνηγόρων και το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που θα εξεταστεί.

Κασιδιάρης: «Η ελληνική νομοθεσία δεν επέτρεψε κόμμα»

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης πολιτικού κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη, ο κ. Φλωρίδης επικαλέστηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προηγούμενη απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία δεν μπορούσε να προχωρήσει σχετική προσπάθεια.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην καταδικασμένη εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να αποδίδεται πολιτική νομιμοποίηση σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές πράξεις.

«Όχι, να δώσουμε τώρα το φωτοστέφανο σε έναν εγκληματία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΕΘ και μέτρα για εισοδήματα και νέα γενιά

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε την Έκθεση το βήμα στο οποίο παρουσιάζεται η επιστροφή στην κοινωνία μέρους των αποτελεσμάτων της οικονομικής προόδου.

Όπως είπε, πέρυσι η ενίσχυση των εισοδημάτων, κυρίως των μισθωτών, προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση της φορολογίας, ενώ φέτος το βάρος των παρεμβάσεων αφορά, μεταξύ άλλων, τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τις επιχειρήσεις μέσω των αλλαγών στην προκαταβολή φόρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μέτρο του «κουμπαρά» για τη νέα γενιά. Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, στόχος είναι ένα παιδί, όταν φτάσει στην ηλικία των 18 ετών, να έχει στη διάθεσή του ένα σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο θα έχει δημιουργηθεί και με κρατική συμμετοχή.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μία μέρα ακυβέρνητη»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο υπουργός όταν αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές και στο ενδεχόμενο μιας περιόδου πολιτικής αστάθειας.

Ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι στις επόμενες εκλογές θα τεθεί, κατά την άποψή του, ένα κρίσιμο δίλημμα μεταξύ μιας χώρας που θα παραμείνει ακυβέρνητη και μιας χώρας που θα διαθέτει κυβέρνηση.

Συνδέοντας το ζήτημα με την εθνική ασφάλεια και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εάν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι».

Επικαλέστηκε την κρίση στον Έβρο το 2020, την οποία χαρακτήρισε «κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα», υποστηρίζοντας ότι χωρίς κυβέρνηση η Ελλάδα θα ήταν εκτεθειμένη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην τουρκική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ανάγκη ύπαρξης σταθερής κυβέρνησης που να μπορεί να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Έκανε, επίσης, αναφορά στην κρίση των Ιμίων, υπογραμμίζοντας ότι η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας δεν αφήνει περιθώρια για παρατεταμένη ακυβερνησία.

Φλωρίδης για κόμμα Σαμαρά: «Πολλή φασαρία για το τίποτα»

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποβάθμισε τη συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

«Πολλή φασαρία για το τίποτα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι εδώ και περίπου έναν με ενάμιση χρόνο γίνεται συζήτηση για ένα «κόμμα Σαμαρά», χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προκύψει συγκεκριμένος πολιτικός φορέας.

Ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε τη σχετική συζήτηση «κουρασμένη ιστορία», υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αναβιώσει ένα παρελθόν σε μια Ελλάδα που, όπως είπε, προχωρά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συζήτηση για ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες.

«Ασχολούμαστε τώρα όλη την ώρα με ένα πράγμα που δεν υπάρχει», είπε, ενώ για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον κ. Σαμαρά ανέφερε: «Ας γίνει επιτέλους».

Ο υπουργός εκτίμησε, τέλος, ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η απαραίτητη δυναμική για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει κόσμο να το κάνει», και σημειώνοντας ότι, κατά την άποψή του, οι πολίτες ενδιαφέρονται περισσότερο για τα καθημερινά και ουσιαστικά προβλήματά τους.