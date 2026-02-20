Φορολογία
08:33 - 20 Φεβ 2026

ΑΑΔΕ: Εκστρατεία 72.800 ελέγχων - Ποιες υποθέσεις μπαίνουν στο «ραντάρ»

Γιώργος Αλεξάκης
Στο επίκεντρο εκτεταμένης εκστρατείας ελέγχων θέτει η ΑΑΔΕ χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, επιδιώκοντας τη θωράκιση των δημοσίων εσόδων.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η πραγματοποίηση 72.800 φορολογικών ελέγχων που αφορούν περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής, επιστροφές φόρων, καθώς και υποθέσεις που διαβιβάστηκαν από το ελληνικό FBI. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών μπαίνουν υποθέσεις που προέκυψαν έπειτα από εισαγγελικές παραγγελίες, μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές που παραγράφονται έως το τέλος του έτους, καθώς και περιπτώσεις φορολογουμένων που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό τους εισόδημα.

Έλεγχοι με αυτοματοποιημένες διαδικασίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για τη διενέργεια των ελέγχων θα αξιοποιηθούν νέα ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως το Bank Account Nexus Crosscheck Application (BANCAPP) και το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας. Παράλληλα, θα εφαρμοστούν σύγχρονες, «έξυπνες» μέθοδοι ελέγχου, με χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που διαθέτει η ΑΑΔΕ.

Οι υποθέσεις που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον θα κατηγοριοποιούνται ανά υπηρεσία (ΔΟΥ, ΕΛΚΕ, ΚΕΜΕΦ) και όσες συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας θα τίθενται κατά προτεραιότητα σε έλεγχο.

Ζήτημα η επάρκεια προσωπικού

Ωστόσο, πέρα από την ενίσχυση της αυτοματοποίησης, κρίσιμο παραμένει το ζήτημα της επάρκειας προσωπικού. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Συλλόγου Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αττικής και Κυκλάδων, ενόψει και της απεργιακής κινητοποίησης της 19ης Μαρτίου, καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις στελέχωσης. Οι ελλείψεις αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτυπώνονται και σε μειωμένη διάθεση συμμετοχής των υπαλλήλων στο ελεγκτικό έργο και στην κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων.

Η Απόφαση

Σε κάθε περίπτωση η ΑΑΔΕ προχωρά στο σχεδιασμό της και με βάση την απόφαση που υπογράφει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλή οι έλεγχοι θα “απλωθούν” σε όλα τα προηγούυμενα χρόνια με πρώτες αυτές που κινδυνεύουν να παραγραφούν. Έτσι, τουλάχιστον το 80% των υποθέσεων που θα ελεγχθούν θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι έλεγχοι των 3 τελευταίων ετών μπορούν να επεκταθούν στα δύο αμέσως προηγούμενα χρόνια, όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται άμεσα:

-Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις ελέγχου/έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων

-Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος καθώς και υποθέσεις που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον είναι μείζονος σημασίας ή προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής.

-Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

- Υποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

- Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής.

- Υποθέσεις των ΔΟΥ, ΕΛΚΕ, ΥΦΕ, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και Θεσσαλονίκης, ΚΕΦΟΚ Αττικής και Θεσσαλονίκης και ΥΕΔΔΕ που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

- Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

- Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

- Υποθέσεις που αφορούν σε ελέγχους τυχαίου δείγματος και όσων δεν διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2021-2025.

-Υποθέσεις ελέγχων συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας καθώς και υποθέσεις για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ.

- Υποθέσεις που αφορούν αδικήματα του Ποινικού Κώδικα όπως δωροληψία πολιτικών προσώπων και υπαλλήλων για τις οποίες αντίγραφο της αμετάκλητης απόφασης επιβολής της κυρώσεως διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ

- Υποθέσεις ελέγχων επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος.

- Όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών οι οποίες παραγράφονται στα τελη του έτους και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση - προσωρινή αξία της ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.

