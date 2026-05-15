Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ όσοι αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα – Έλεγχοι σε βάθος πενταετίας

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, μέσα στο 2026 θα ελεγχθούν τουλάχιστον 690 ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, οι οποίοι είχαν αμφισβητήσει το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα κατά την προηγούμενη φορολογική περίοδο.

Παρά το γεγονός ότι οι προσφυγές μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport παραμένουν περιορισμένες, η ΑΑΔΕ δίνει προτεραιότητα στους συγκεκριμένους ελέγχους, επικαλούμενη κυρίως λόγους φορολογικής δικαιοσύνης.

Κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2025 (για το φορολογικό έτος 2024), μόλις 2.603 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι δήλωσαν επίσημα πρόθεση αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 60% εγκατέλειψε τη διαδικασία πριν από την ολοκλήρωσή της, υπό τον φόβο του φορολογικού ελέγχου.

Συνολικά, 381.276 επαγγελματίες φορολογήθηκαν με βάση το τεκμαρτό σύστημα για τα εισοδήματα του 2024, επί συνόλου 729.958 ατομικών επιχειρήσεων.

Μάλιστα, οι αμφισβητήσεις εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος (2023), όταν είχαν εκδηλώσει πρόθεση προσφυγής 4.358 φυσικά πρόσωπα.

Η υποβολή αίτησης αμφισβήτησης οδηγεί αυτομάτως σε πλήρη φορολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και αναλυτική εξέταση των δαπανών διαβίωσης, όπως δίδακτρα, ταξίδια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ και λοιπές καθημερινές δαπάνες.

Η πλατφόρμα και οι προθεσμίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που διαφωνούν με το τεκμαρτό εισόδημα που τους υπολόγισε η Εφορία για τη χρήση του 2025 μπορούν να υποβάλουν αίτηση αμφισβήτησης μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Για τα μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία αμφισβήτησης προβλέπει δύο διαφορετικές οδούς:

- Η πρώτη αφορά αντικειμενικές συνθήκες — όπως νοσηλεία ή στρατιωτική θητεία — που περιόρισαν την επαγγελματική δραστηριότητα και ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος και του φόρου.

- Η δεύτερη αφορά όσους υποστηρίζουν ότι τα πραγματικά εισοδήματά τους είναι χαμηλότερα από τα τεκμαρτά. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιείται πλήρης φορολογικός έλεγχος και ο φορολογούμενος καλείται να συμπληρώσει αναλυτικό ερωτηματολόγιο για:

• τραπεζικούς λογαριασμούς προσωπικούς και επαγγελματικούς

• επενδύσεις και συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό

• τραπεζικές θυρίδες

• έργα τέχνης, τιμαλφή και συλλογές

• αυτοκίνητα, σκάφη, μοτοσυκλέτες και αεροσκάφη

• μετρητά και κρυπτονομίσματα

• παροχές ρεύματος και νερού για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες

• λογαριασμούς τηλεφωνίας

• πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες

• ασφαλιστήρια συμβόλαια

• δαπάνες εκπαίδευσης και διαβίωσης

• ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πώς γίνεται ο έλεγχος

Με την επιλογή της διαδικασίας ελέγχου, ο φορολογούμενος ενημερώνεται ότι η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα:

α) να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή μέσω έμμεσων τεχνικών ελέγχου και

β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προηγούμενα φορολογικά έτη ή και σε άλλα φορολογικά αντικείμενα, εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής κατάστασης.

Ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώνεται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής εντολής. Μετά την ολοκλήρωσή του εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, μέσω της οποίας είτε βεβαιώνεται επιπλέον φόρος είτε διαγράφεται ή επιστρέφεται ποσό που κρίθηκε αχρεωστήτως καταβληθέν.