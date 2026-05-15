ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ όσοι αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα – Έλεγχοι σε βάθος πενταετίας
Φορολογία
08:34 - 15 Μάι 2026

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ όσοι αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα – Έλεγχοι σε βάθος πενταετίας

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από το σκάνερ της εφορίας θα περάσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που επιλέγουν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα που τους καταλόγισε η Φορολογική Αρχή. Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί εξονυχιστικούς φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι μπορούν να επεκταθούν έως και πέντε χρόνια πίσω, καλύπτοντας όχι μόνο τιμολόγια, επαγγελματικές δαπάνες και βιβλία, αλλά και προσωπικά εισοδήματα, τραπεζικές καταθέσεις και δαπάνες διαβίωσης.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, μέσα στο 2026 θα ελεγχθούν τουλάχιστον 690 ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, οι οποίοι είχαν αμφισβητήσει το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα κατά την προηγούμενη φορολογική περίοδο.

Παρά το γεγονός ότι οι προσφυγές μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport παραμένουν περιορισμένες, η ΑΑΔΕ δίνει προτεραιότητα στους συγκεκριμένους ελέγχους, επικαλούμενη κυρίως λόγους φορολογικής δικαιοσύνης.

Κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2025 (για το φορολογικό έτος 2024), μόλις 2.603 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι δήλωσαν επίσημα πρόθεση αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 60% εγκατέλειψε τη διαδικασία πριν από την ολοκλήρωσή της, υπό τον φόβο του φορολογικού ελέγχου.

Συνολικά, 381.276 επαγγελματίες φορολογήθηκαν με βάση το τεκμαρτό σύστημα για τα εισοδήματα του 2024, επί συνόλου 729.958 ατομικών επιχειρήσεων.

Μάλιστα, οι αμφισβητήσεις εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος (2023), όταν είχαν εκδηλώσει πρόθεση προσφυγής 4.358 φυσικά πρόσωπα.

Η υποβολή αίτησης αμφισβήτησης οδηγεί αυτομάτως σε πλήρη φορολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και αναλυτική εξέταση των δαπανών διαβίωσης, όπως δίδακτρα, ταξίδια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ και λοιπές καθημερινές δαπάνες.

Η πλατφόρμα και οι προθεσμίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που διαφωνούν με το τεκμαρτό εισόδημα που τους υπολόγισε η Εφορία για τη χρήση του 2025 μπορούν να υποβάλουν αίτηση αμφισβήτησης μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Για τα μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία αμφισβήτησης προβλέπει δύο διαφορετικές οδούς:

- Η πρώτη αφορά αντικειμενικές συνθήκες — όπως νοσηλεία ή στρατιωτική θητεία — που περιόρισαν την επαγγελματική δραστηριότητα και ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος και του φόρου.

- Η δεύτερη αφορά όσους υποστηρίζουν ότι τα πραγματικά εισοδήματά τους είναι χαμηλότερα από τα τεκμαρτά. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιείται πλήρης φορολογικός έλεγχος και ο φορολογούμενος καλείται να συμπληρώσει αναλυτικό ερωτηματολόγιο για:

• τραπεζικούς λογαριασμούς προσωπικούς και επαγγελματικούς
• επενδύσεις και συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό
• τραπεζικές θυρίδες
• έργα τέχνης, τιμαλφή και συλλογές
• αυτοκίνητα, σκάφη, μοτοσυκλέτες και αεροσκάφη
• μετρητά και κρυπτονομίσματα
• παροχές ρεύματος και νερού για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες
• λογαριασμούς τηλεφωνίας
• πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες
• ασφαλιστήρια συμβόλαια
• δαπάνες εκπαίδευσης και διαβίωσης
• ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πώς γίνεται ο έλεγχος

Με την επιλογή της διαδικασίας ελέγχου, ο φορολογούμενος ενημερώνεται ότι η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα:

α) να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή μέσω έμμεσων τεχνικών ελέγχου και

β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προηγούμενα φορολογικά έτη ή και σε άλλα φορολογικά αντικείμενα, εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής κατάστασης.

Ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώνεται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής εντολής. Μετά την ολοκλήρωσή του εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, μέσω της οποίας είτε βεβαιώνεται επιπλέον φόρος είτε διαγράφεται ή επιστρέφεται ποσό που κρίθηκε αχρεωστήτως καταβληθέν.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 09:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι εταιρείες που «θησαυρίζουν» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Οι εταιρείες που «θησαυρίζουν» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass – Πώς θα κάνετε την αίτηση
Εργασιακά

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass – Πώς θα κάνετε την αίτηση

Ανδρουλάκης: ΝΔ και Ομάδα Αλήθειας επιχειρούν την ηθική μου εξόντωση – Οι απαντήσεις για το ακίνητο στο Ηράκλειο
Πολιτική

Ανδρουλάκης: ΝΔ και Ομάδα Αλήθειας επιχειρούν την ηθική μου εξόντωση – Οι απαντήσεις για το ακίνητο στο Ηράκλειο

Τραμπ: Η Κίνα συμφώνησε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικού πετρελαίου
Ειδήσεις

Τραμπ: Η Κίνα συμφώνησε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικού πετρελαίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες
Φορολογία

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής
Ειδήσεις

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

ΑΑΔΕ: Αύξηση 3,99% στον αριθμό των οφειλετών με χρέη - Στα €888 εκατ. το νέο ληξιπρόθεσμο
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Αύξηση 3,99% στον αριθμό των οφειλετών με χρέη - Στα €888 εκατ. το νέο ληξιπρόθεσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
19/05/2026 - 09:30

Ποιοί είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 09:15

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον

Φορολογία
19/05/2026 - 09:04

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 09:00

Domes Resorts: Η Κρήτη και η έμφαση στην εξωστρέφεια – Το δυναμικό μοντέλο στην πολυτελή φιλοξενία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:44

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία

Πολιτική
19/05/2026 - 08:33

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αναλύσεις
19/05/2026 - 08:12

Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:03

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 07:58

SpaceX: Eισιτήριο για τον Άρη μέσω... χρηματιστηρίου – Το στοίχημα του $1 τρισ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 07:45

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι

Magazino
19/05/2026 - 07:43

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 07:24

Volkswagen Caravelle: έτοιμο για κάθε αποστολή, άμεσα διαθέσιμο με ειδικό πρόγραμμα απόκτησης

Magazino
19/05/2026 - 07:18

1 στους 3 Έλληνες έχει υπέρταση και συχνά δεν το γνωρίζει

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ