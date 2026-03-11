Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πώς μειώνονται τα τεκμήρια

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Το νέο έντυπο Ε1 που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ περιλαμβάνει νέους κωδικούς που δίνουν τη δυνατότητα σε ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων να έχουν εκπτώσεις ή απαλλαγές από τα τεκμήρια.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ανοίγει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ για τη συμπλήρωση της δήλωσης:

1. Κωδικοί 045-046

Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για να εξαιρεθεί κάποιος από τον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος ή για να μειωθεί αναλογικά το τεκμαρτό εισόδημα, όταν η επαγγελματική δραστηριότητα ασκήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο έτος.

Τους κωδικούς μπορούν να χρησιμοποιήσουν, μεταξύ άλλων:

γυναίκες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί το 2025 , οι οποίες απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα και φορολογούνται μόνο για τα πραγματικά εισοδήματα που δηλώνουν

ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

ιδιοκτήτες καφενείων σε πολύ μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκους

πλανόδιοι λαχειοπώλες

αγρότες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της δραστηριότητάς τους

άτομα με αναπηρία 80% και άνω

νέοι επαγγελματίες για τα πρώτα τρία χρόνια από την έναρξη δραστηριότητας

2. Κωδικοί 047-048

Οι κωδικοί αυτοί δίνουν τη δυνατότητα μείωσης κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως:

άτομα με αναπηρία 67% – 79%

κατοίκους νησιών με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους

μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά (εφόσον υπάρχει αποκλειστική επιμέλεια)

γονείς με εξαρτώμενα παιδιά με αναπηρία τουλάχιστον 67%

πολύτεκνες οικογένειες

ιδιοκτήτες ταξί που κατέχουν έως 25% του οχήματος

εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων

Επίσης, επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής έχουν μείωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και ορισμένους δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου, το όριο αυξάνεται σε 1.700 κατοίκους.

3. Κωδικός 079

Ο κωδικός αυτός αφορά ενήλικα άγαμα εξαρτώμενα παιδιά έως 25 ετών που:

σπουδάζουν σε σχολή, σχολείο ή ΙΕΚ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

είναι εγγεγραμμένα άνεργα στη ΔΥΠΑ

υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία

Με τη χρήση αυτού του κωδικού δεν υπολογίζεται πλέον ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης για τα παιδιά, δηλαδή δεν επιβαρύνεται ο φορολογούμενος με επιπλέον τεκμήριο επειδή έχει εξαρτώμενα τέκνα.

Μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης

Από φέτος μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής. Αυτό σημαίνει ότι για περίπου 480.000 φορολογούμενους ο φόρος θα είναι μικρότερος ή ακόμη και μηδενικός.

Σημαντική αλλαγή είναι επίσης ότι καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά που έχουν δικό τους εισόδημα.

Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να βοηθήσει περισσότερα νοικοκυριά να πληρούν τα κριτήρια για κοινωνικά επιδόματα και φοροαπαλλαγές.

Πότε ξεκινούν οι δηλώσεις

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ξεκινά στις 16 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας Taxisnet και περίπου 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως 15 Ιουλίου.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα βρουν τις δηλώσεις τους προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες στο σύστημα. Είναι σημαντικό να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία, ώστε να αποφύγουν πρόσθετους φόρους ή πιθανή απώλεια επιδομάτων.