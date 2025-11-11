Εθνική Τράπεζα: Πάνω από 5% το ποσοστό της Principal Financial Group
18:21 - 11 Νοε 2025

Εθνική Τράπεζα: Πάνω από 5% το ποσοστό της Principal Financial Group

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κάνει γνωστό ότι η συμμετοχή της Principal Financial Group στην Εθνική Τράπεζα ανέρχεται στο 5,09%.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. (η «Τράπεζα/ΕΤΕ ΑΕ») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007, τα ακόλουθα: «Σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας από την “Principal Global Investors, LLC” σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, καθώς και της από 11.11.2025 γνωστοποίησης που έλαβε η Τράπεζα από την “Principal Financial Group”, υπό την ιδιότητά της ως τελική μητρική εταιρεία της “Principal Global Investors, LLC”, η Τράπεζα γνωστοποιεί με την παρούσα, ότι η “Principal Financial Group” κατέχει, έμμεσα, από την ημερομηνία που αυτά περιήλθαν στην κατοχή της “Principal Global Investors, LLC”, τα σχετικά δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την πλήρη αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου και/ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα.

Συμπληρωματική πληροφόρηση:

Η “Principal Financial Group” είναι η μητρική οντότητα ενός ομίλου εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων, η αλυσίδα του οποίου παρατίθεται παραπάνω και περιλαμβάνει την “Principal Global Investors, LLC” (εφεξής “PGI”), η οποία ενεργεί εκ μέρους διαφόρων πελατών. Ορισμένοι από αυτούς τους πελάτες, βάσει συμβάσεων παροχής συμβουλών, παρέχουν στην PGI την εξουσία να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για τις μετοχές τους κατά τη διακριτική της ευχέρεια (δηλαδή χωρίς συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες). Οι μετοχές που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση ανήκουν σε λογαριασμούς που τελούν υπό την επενδυτική

διαχείριση της PGI. Από τις 07 Νοεμβρίου 2025, η PGI, μέσω αυτών των υπό διαχείριση λογαριασμών, κατέχει συνολικά 46.583.982 κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,09% των δικαιωμάτων ψήφου που αποδίδονται σε όλες τις κοινές μετοχές που είχαν εκδοθεί εκείνη τη στιγμή από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται από την “Principal Financial Group” ως τελική μητρική εταιρεία της PGI, η οποία κατέχει έμμεσα από την ως άνω ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 10, σημείο (ε) του Νόμου 3556/2007, με βάση την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων που

αναφέρονται παραπάνω, τα ως άνω δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές».

