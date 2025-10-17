Εθνική Τράπεζα: Κάτω από το 5% η συμμετοχή της Principal Financial Group

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. (η «Τράπεζα/ΕΤΕ ΑΕ») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007, τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας από την “Principal Global Investors, LLC” σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, καθώς και της από 16.10.2025 γνωστοποίησης που έλαβε η Τράπεζα από την “Principal Financial Group”, υπό την ιδιότητά της ως τελική μητρική εταιρεία της “Principal Global Investors, LLC”, η Τράπεζα γνωστοποιεί με την παρούσα, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές που κατέχει έμμεσα η “Principal Financial Group”, από την ημερομηνία που αυτά περιήλθαν στην κατοχή της “Principal Global Investors, LLC”, κατήλθε στις 13.10.2025 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την πλήρη αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου και/ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα.