ΙΤ: Οι παγκόσμιες δαπάνες εκτοξεύθηκαν στα $4,25 τρισ. - Ταχύτερος ρυθμός ανόδου από το 1996

Έναν επενδυτικό υπερκύκλο βιώνει ο κλάδος της Πληροφορικής, με τις παγκόσμιες δαπάνες για ΙΤ το 2025 να αυξάνονται κατά 14%, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανόδου από το 1996, σύμφωνα με τα δεδομένα του IDC Worldwide Black Book. Η ισχυρή αυτή επιτάχυνση οφείλεται κυρίως στην εκρηκτική ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υπηρεσίες cloud και την ανανέωση των προσωπικών υπολογιστών.

Σε απόλυτα μεγέθη, οι δαπάνες ΙΤ εκτιμάται ότι έφτασαν τα 4,25 τρισ. δολάρια, ενώ οι συνολικές δαπάνες ICT, που περιλαμβάνουν τηλεπικοινωνίες και επιχειρηματικές υπηρεσίες, αγγίζουν πλέον τα 7 τρισ. δολάρια. Η πρόβλεψη για το 2025 αναθεωρήθηκε ανοδικά για έβδομο συνεχόμενο μήνα, αντικατοπτρίζοντας την υπεραπόδοση της αγοράς και την έντονη επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδύσεις σε εταιρικό λογισμικό παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζουν τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού και τη μετάβαση σε cloud περιβάλλοντα. Οι δαπάνες για λογισμικό αναμένεται να αυξηθούν επίσης κατά 14%, με την τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργεί ως καταλύτης για λύσεις ασφάλειας, βελτιστοποίησης υποδομών και προηγμένων αναλυτικών εργαλείων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης. Οι επενδύσεις των παρόχων υπηρεσιών σε data centers, υπολογιστικά συστήματα, αποθήκευση και δικτυακό εξοπλισμό προβλέπεται να αυξηθούν κατά 86%, φτάνοντας σχεδόν τα 500 δισ. δολάρια μέσα σε ένα μόνο έτος. Η ζήτηση για generative AI, η ανάγκη για αυξημένη υπολογιστική ισχύ και η στροφή σε cloud-first αρχιτεκτονικές τροφοδοτούν αυτήν την πρωτοφανή επενδυτική δραστηριότητα.

Αν και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η δυναμική αυτή δεν αποτελεί προσωρινή κορύφωση, αλλά την απαρχή ενός νέου, μακροπρόθεσμου επενδυτικού κύκλου, προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους, όπως ελλείψεις σε μνήμες, που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές των προσωπικών υπολογιστών. Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχίσουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία, με την IDC να προβλέπει αύξηση δαπανών ΙΤ κατά 10% το 2026, σε επίπεδα αντίστοιχα με τις ισχυρότερες χρονιές της δεκαετίας του 1990.

Ο τεχνολογικός υπερκύκλος του 2025 υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές υποδομές δεν αποτελούν απλώς μοχλό ανάπτυξης για τον κλάδο, αλλά και βασικό εργαλείο μακροοικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία.